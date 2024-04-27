Вкус майских праздников: шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка
Ни одни майские праздники не проходят без шашлыка на природе. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Бориса Копылова лучшие рецепты маринада для мяса, которые сделают его сочным и вкусным.
По-восточному
Для этого потребуется смесь разных приправ:
- паприка;
- копченая паприка;
- кориандр;майоран;
- семена горчицы.
— Этой смесью нужно приправить мясо, добавить репчатый лук, сок лимона. По вкусу такой шашлык напоминает шаурму, — рассказал Копылов.
В гранатовом соке
Для маринада потребуется только гранат.
— Этот вариант совсем не бюджетный, потому что подойдет только настоящий гранат, а не готовый сок из магазина. Также важно, что в таком маринаде мясо не должно пролежать больше часа-полтора. Если его передержать, оно станет сильно волокнистым и невкусным, — предупредил шеф-повар.
Классическое барбекю
В состав этого маринада входит:
- соевый соус;
- мед;
- кетчуп (острый или обычный по желанию).
Этот маринад больше подойдет для курицы и крылышек, но можно взять мясо свинины, говядины или филе бедра индейки. Также по желанию маринад можно дополнить виски, тогда он оставит легкий аромат алкоголя, пояснил специалист.
С майонезом
Для него понадобится:
- укроп;
- майонез;
- чеснок;
- репчатый лук.
Как объяснил собеседник «ВМ», такой маринад хорошо подходит для филе индейки или курицы.
Для баранины и каре ягненка
Понадобится:
- чеснок;
- вино;
- лук;
- приправы.
— Для этого маринада необходимо заранее запечь чеснок в духовке до мягкого состояния, в этом пастообразном состоянии его нужно добавить к мясу вместе с красным вином, тимьяном и луком. Мариновать лучше сутки, но если нет возможности ждать так долго, то держать мясо в маринаде нужно не менее 3–4 часов. Такой соус хорошо устраняет запах баранины, — сказал шеф-повар.
Для эстетов
Для маринада нужны:
- томатный сок;
- чеснок;
- перец;
- приправы.
Такой маринад подходит для мяса козленка. Этот шашлык часто делают на Канарских островах. Его маринуют в томатном соке с добавлением острого перца и приправ (по желанию). После приготовления мяса маринад нужно проварить в сотейнике. А когда он остынет, добавить много зелени — петрушки и кинзы, заключил Копылов.