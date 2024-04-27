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Вкус майских праздников: шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка

Ни одни майские праздники не проходят без шашлыка на природе. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Бориса Копылова лучшие рецепты маринада для мяса, которые сделают его сочным и вкусным.

Шеф-повар Копылов назвал пять лучших маринадов для шашлыка
© Вечерняя Москва

По-восточному

Для этого потребуется смесь разных приправ:

  • паприка;
  • копченая паприка;
  • кориандр;майоран;
  • семена горчицы.
— Этой смесью нужно приправить мясо, добавить репчатый лук, сок лимона. По вкусу такой шашлык напоминает шаурму, — рассказал Копылов.

В гранатовом соке

Для маринада потребуется только гранат.

— Этот вариант совсем не бюджетный, потому что подойдет только настоящий гранат, а не готовый сок из магазина. Также важно, что в таком маринаде мясо не должно пролежать больше часа-полтора. Если его передержать, оно станет сильно волокнистым и невкусным, — предупредил шеф-повар.

Классическое барбекю

В состав этого маринада входит:

  • соевый соус;
  • мед;
  • кетчуп (острый или обычный по желанию).

Этот маринад больше подойдет для курицы и крылышек, но можно взять мясо свинины, говядины или филе бедра индейки. Также по желанию маринад можно дополнить виски, тогда он оставит легкий аромат алкоголя, пояснил специалист.

С майонезом

Для него понадобится:

  • укроп;
  • майонез;
  • чеснок;
  • репчатый лук.

Как объяснил собеседник «ВМ», такой маринад хорошо подходит для филе индейки или курицы.

Для баранины и каре ягненка

Понадобится:

  • чеснок;
  • вино;
  • лук;
  • приправы.
— Для этого маринада необходимо заранее запечь чеснок в духовке до мягкого состояния, в этом пастообразном состоянии его нужно добавить к мясу вместе с красным вином, тимьяном и луком. Мариновать лучше сутки, но если нет возможности ждать так долго, то держать мясо в маринаде нужно не менее 3–4 часов. Такой соус хорошо устраняет запах баранины, — сказал шеф-повар.

Для эстетов

Для маринада нужны:

  • томатный сок;
  • чеснок;
  • перец;
  • приправы.
Такой маринад подходит для мяса козленка. Этот шашлык часто делают на Канарских островах. Его маринуют в томатном соке с добавлением острого перца и приправ (по желанию). После приготовления мяса маринад нужно проварить в сотейнике. А когда он остынет, добавить много зелени — петрушки и кинзы, заключил Копылов.
Еда
Борис Копылов