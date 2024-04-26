Названо лучшее вино для употребления с шашлыком

Небольшое количество красного вина может способствовать усвоению мяса, но вред от употребления алкоголя перевешивает пользу. Лучше выбрать безалкогольное вино: оно тоже содержит полезные для пищеварения полифенолы. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

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В вине (в основном красном), чае, кофе и определенных фруктах содержатся полифенолы — вещества растительного происхождения, которые почти в неизменном виде попадают в кишечник. Здесь они способствуют росту одних бактерий и подавляют рост других. В идеальных лабораторных условиях это могло бы улучшить усвоение питательных веществ.

«Однако человеческий организм — не лаборатория, и точно индивидуально рассчитать необходимое небольшое количество красного вина, которое нужно выпить за ужином со стейком, чтобы улучшить его переваривание, но не превысить дозу, почти невозможно», — объяснил врач.

Больше всего полифенолов содержится в косточках и кожуре винограда. В напиток они попадают при длительном брожении в ходе производства. В результате в вине полифенолов больше, чем в свежем винограде. Однако есть компромисс: безалкогольное вино. В нем много полифенолов, как и в обычном вине, но при этом почти нет безусловно вредного этанола.