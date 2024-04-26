Классический рецепт «магазинного» кулича, как правило, включает в себя белую муку высшего сорта, изобилие сахара и коровье молоко. Эти ингредиенты обеспечивают традиционный вкус и текстуру кулича, но могут быть совсем не полезными при употреблении, особенно для людей с аллергиями и нарушениями пищевого поведения. Блогер и эксперт соцсети «Одноклассники» по ЗОЖ, автор группы «Нутрициолог Дарья Савельева — Nice&Easy» в беседе с «Газетой.Ru» поделилась причинами, по которым стоит приготовить куличи самостоятельно и дала полезный рецепт.

В «традиционных» рецептах кулича, по словам эксперта, высокий гликемический индекс. Белая мука и избыток сахара в классическом рецепте кулича могут привести к быстрому увеличению уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса этих ингредиентов. Это может привести к резким изменениям уровня энергии и сахара в крови, что не рекомендуется для людей с нарушениями углеводного обмена или сахарным диабетом.

«Также магазинный кулич содержит низкое содержание питательных веществ: белая мука лишается большей части питательных веществ, таких как витамины, минералы и пищевые волокна, в процессе обработки. Поэтому употребление продуктов на ее основе может привести к недостатку этих важных элементов питания. Помимо этого, некоторые люди могут иметь аллергию на белок молока или непереносимость лактозы, что делает употребление кулича на основе коровьего молока нежелательным или даже опасным для них. Кроме того, не секрет, что пшеничная мука, содержит глютен. Потенциально это скрытый провокатор многих серьезных проблем со здоровьем и качеством жизни», — объяснила специалист.

Использование более здоровых альтернативных ингредиентов может сделать этот десерт дружелюбнее, отметила нутрициолог. Например, секрет такого кулича заключается в использовании натуральных ингредиентов, таких как рисовая и овсяная мука, которые придают куличу более сложный вкус и делают его полезным для организма. Кроме того, подсластитель стевия добавляет сладость без лишних калорий и сахара.