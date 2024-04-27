$92.01-0.1298.72+0.01
Почта

Соус со вкусом средиземноморья! Готовим дзадзики к майским праздникам

Свежий, легкий, ароматный и со вкусом средиземноморья! Греческий классический соус дзадзики просто идеально подходит к мясу, рыбе или птице. Его едят также и с морепродуктами, а еще используют в качестве намазки на хлеб или лепешку.

Соус со вкусом средиземноморья! Готовим дзадзики к майским праздникам
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Йогурт греческий — 500 г.
  • Огурцы — 100 г.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 3 веточки
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Огурцы натереть на крупной терке вместе со шкуркой. Дать им постоять 10 минут и удалить из них выделившийся сок.
  2. К огурцам выдавить через пресс чеснок и добавить оливковое масло — перемешать.
  3. В огуречную смесь по частям добавлять йогурт, взбивая вилкой, добавить укроп.
  4. Отрегулировать по вкусу. Поставить в холодильник, чтобы соус настоялся на 1-2 часа.
Еда