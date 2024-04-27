Соус со вкусом средиземноморья! Готовим дзадзики к майским праздникам
Свежий, легкий, ароматный и со вкусом средиземноморья! Греческий классический соус дзадзики просто идеально подходит к мясу, рыбе или птице. Его едят также и с морепродуктами, а еще используют в качестве намазки на хлеб или лепешку.
Ингредиенты:
- Йогурт греческий — 500 г.
- Огурцы — 100 г.
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — 3 веточки
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Огурцы натереть на крупной терке вместе со шкуркой. Дать им постоять 10 минут и удалить из них выделившийся сок.
- К огурцам выдавить через пресс чеснок и добавить оливковое масло — перемешать.
- В огуречную смесь по частям добавлять йогурт, взбивая вилкой, добавить укроп.
- Отрегулировать по вкусу. Поставить в холодильник, чтобы соус настоялся на 1-2 часа.