Соус со вкусом средиземноморья! Готовим дзадзики к майским праздникам

Свежий, легкий, ароматный и со вкусом средиземноморья! Греческий классический соус дзадзики просто идеально подходит к мясу, рыбе или птице. Его едят также и с морепродуктами, а еще используют в качестве намазки на хлеб или лепешку.

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Ингредиенты:

Йогурт греческий — 500 г.

Огурцы — 100 г.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп — 3 веточки

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Процесс приготовления: