Творожная пасха. Три лучших рецепта с пошаговым приготовлением

Блюдо вкусное и довольно простое в приготовлении

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5 мая православные верующие отмечают Пасху, или Светлое Христово Воскресение — самый древний христианский праздник. Истоки праздника уходят вглубь времён и переплетаются с иудейским праздником Песах, который отмечается в память о бегстве евреев из Египта. Для христиан это стало символом новой жизни, возрождения и победы над смертью.

Одним из главных символов Пасхи является яйцо, знаменующее начало новой жизни и Воскресение. Традиция красить яйца в яркие краски уходит корнями в далёкое прошлое и связана с обрядами различных культур. В разных странах мира существуют свои особенности в украшении пасхальных яиц.

Ещё одним, не менее важным атрибутом праздника являются пасхальные куличи, а также пасха. Последнее — это блюдо из творога, которое по традиции готовится только один раз в году, именно на праздник Пасхи.

Ингредиенты для творожной пасхи

«Существует множество вариаций этого рецепта, но я предложу вам один из классических», — Виктория Бредис, мастер пряничной росписи.

Для традиционной творожной пасхи вам понадобятся следующие ингредиенты:

творог — 500 г;

сливочное масло — 100 г;

сахар — 150 г (можно корректировать по вкусу);

яйца куриные — 2 штуки (желательно использовать только желтки);

ванильный сахар — 1 пакетик;

изюм — 100 г;

цукаты (по желанию) — 50 г;

орехи (по желанию, можно использовать кедровые, грецкие или миндаль) — 50 г;

сметана (по желанию, для более нежного вкуса) — 2-3 ст. л.

Творог можно использовать как домашний, так и покупной, но обязательно жирный и без крупинок.

Приготовление творожной пасхи

Для приготовления творожной пасхи не требуются специальные навыки и сложные действия.

Творог должен быть максимально однородным и без крупинок. Для этого его можно протереть через сито или воспользоваться блендером. Изюм замочите в тёплой воде на 15-20 минут, затем обсушите. Цукаты нарежьте мелкими кусочками. Орехи также измельчите. В глубокой миске смешайте творог, мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и желтки. Всё тщательно перемешайте до получения однородной массы. Можно использовать миксер на низкой скорости.

В творожную массу добавьте изюм, цукаты и орехи. Всё аккуратно перемешайте. Возьмите специальную форму для пасхи или используйте обычную глубокую миску, выстланную марлей в несколько слоёв. Переложите в неё творожную массу, хорошо утрамбуйте и завяжите марлю сверху. Поставьте под гнёт на несколько часов (лучше на всю ночь) в холодильник. Перед подачей аккуратно переверните форму на блюдо, снимите марлю.

Творожная пасха готова к украшению и подаче!

Украшение творожной пасхи

Традиционно творожная пасха имеет форму усечённого конуса, что символизирует Храм Воскресения Христова. Для придания такой фигуры используют специальную деревянную или пластиковую посуду, называемую «пасочницей».

Можно использовать свежие цветы и зелень для украшения вершины пасхи. Буквы «XB» (Христос Воскрес), можно сделать с помощью цветной посыпки, миндаля, изюма или специальных шаблонов. Используя изюм, орехи, цукаты, можно создать на поверхности пасхи разнообразные узоры и орнаменты. Свежие или консервированные фрукты и ягоды не только украшают пасху, но и добавляют ей вкусовых ноток.

"Перед украшением пасху следует хорошо охладить, чтобы она лучше держала форму."

Традиционные способы подачи

По христианской традиции рядом с творожной пасхой на подносе располагают куличи и крашеные яйца. Это создаёт полноценную пасхальную композицию.

Современные вариации блюда

Творожная пасха обычно готовится из творога, яиц, масла и сахара. Однако, как и с любым традиционным блюдом, существует множество вариаций рецептов, которые придают этому десерту новые вкусовые оттенки.

Одна из самых популярных вариаций — это добавление к смеси из творога и яиц измельчённых сухофруктов, орехов и шоколада. Такая пасха получается более пышной и насыщенной по вкусу. Также можно добавить кокосовую стружку, цедру лимона, чернику или другие фрукты и ягоды. Это придаст десерту незабываемый аромат и свежий вкус.

Если вы предпочитаете более лёгкую версию блюда, то можно заменить обычный творог на обезжиренный или греческий йогурт. Такая пасха будет более нежной и воздушной.

Также можно поэкспериментировать с добавлением специй. Например, добавить корицу или имбирь, чтобы придать пасхе новые вкусовые оттенки и аромат.

Опишем несколько необычных вариантов творожной пасхи. Вы можете экспериментировать сами и подбирать те ингредиенты, которые сочетаются с главным компонентом десерта — творогом.

Творожная пасха со сгущёнкой и белым шоколадом

Такой десерт придётся по вкусу сладкоежкам.

Ингредиенты:

творог — 400 г;

белый шоколад — 100 г;

сгущённое молоко — 200 г;

сухофрукты, цукаты, орехи — по желанию.

Приготовление: белый шоколад растопите на водяной бане или в микроволновке. Смешайте его со сгущёнкой и творогом — для этого используйте блендер. По желанию можно добавить наполнитель (цукаты, орехи или сухофрукты). Получившуюся смесь выложите в форму, поставьте под гнёт и уберите на несколько часов в холодильник.

Заварная творожная пасха

Этот рецепт требует больше времени, но это того стоит.

Ингредиенты:

творог — 540 г;

яичные желтки — 3 штуки;

сахар — 100 г;

сливочное масло — 100 г;

жирные сливки — 100 г;

ванилин — щепотка.

Приготовление:

Взбейте миксером творог, желтки, размягчённое сливочное масло и сахар. Получившуюся смесь переложите в кастрюлю и поставьте на умеренный огонь. Нагрейте массы до появления первых пузырьков, постоянно помешивая. Выключите огонь, добавьте ванилин, а если смесь неоднородная, то взбейте её блендером. Массу остудите, поместив кастрюлю в ёмкость с ледяной водой, а затем уберите в холодильник на пару часов. Затем вспеньте миксером сливки и соедините их с творожной массой. При желании добавьте наполнитель, перемешайте, выложите в форму и поставьте под тяжесть.

Творожная пасха с варёной сгущёнкой

Ещё один простой, но вкусный вариант пасхального десерта.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

сметана — 100 г;

варёная сгущёнка — 100 г;

сливочное масло, размягчённое — 100 г.

Приготовление: