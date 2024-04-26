Выбираем кулич и творожную пасху на стол

Эксперт Пхакадзе: хорошие кулич и пасху видно сразу по упаковке. Как объяснил управляющий ресторана Лаша Пхакадзе, качественный продукт можно выбрать по составу и по внешнему виду, причём на него влияет множество факторов, вроде упаковки, места продаже, условий хранения и других. О них подробнее и можно узнать в материале.

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Пасха бывает раз в году, поэтому хочется подойти к делу с умом. Хозяйки заранее пробуют различные способы окрашивания яиц и подыскивают идеальную творожную пасху или кулич.

По словам эксперта Пхакадзе, выбрать такой не составит труда, если только знать, на что обращать внимание. О чём речь?

Внешний вид

Кулич должен быть не повреждённым, без трещин и вмятин, бока у него должны быть золотисто-коричневого цвета, а верхушка — сухой и с нелипкой глазурью. Пасха должна состоять из однородного творога с цукатами или изюмом. Упаковка должна быть герметичной и без потёртостей и дыр. Бумажная обёртка, пластиковая плёнка или картонная коробка с прозрачной вставкой подойдут. Это нужно для того, чтобы кулич и пасха не впитывали посторонние запахи.

Состав

Кулич должен состоять из дрожжей, молока, яиц, сахара, сливочного масла, муки высшего сорта и различных добавок по вкусу вроде изюма, цукатов, орехов, сухофруктов, шоколада и прочего. В куличе не должно быть яичного порошка и маргарина, они могут вызвать пищевое расстройство и аллергию. В составе пасхи должен быть натуральный белый творог.

Срок годности

Кулич может храниться от 7 до 30 дней в зависимости от условий хранения и состава. Пасха может пролежать в холодильнике от 5 до 14 дней.

Место продажи

По словам специалиста, покупать куличи и пасхи нужно только в специализированных местах вроде магазинов, пекарен, кулинарий и кондитерских. На стихийных рынках и в придорожных ларьках он брать не советовал, сообщило РИАМО.

Условия хранения

Кулич стоит хранить в герметичной упаковке в тёмном и прохладном месте. Можно закрыть его в кастрюле или вынести на балкон, если температура ниже 10−15 градусов и нет прямых лучей солнца. В холодильник класть кулич не советуют, там он может изменить аромат. Творожная пасха хорошо сохранится в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. Если пришлось вскрыть упаковку, то стоит переложить пасху в контейнер с плотно прилегающей крышкой.

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