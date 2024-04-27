Эксперты назвали 5 способов сделать шашлык особенно вкусным и полезным

При неправильном приготовлении шашлыка можно не только испортить вкус блюда, но и сделать его вредным для здоровья, предупредила главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Чтобы избежать этого, к готовке важно приступать после того, когда угли полностью прогорели, а мясо лучше выбрать с низким содержанием жира, отметила она в беседе с "Москвой 24". После того, как угли прогорели, нужно обеспечить между ними и мясом расстояние примерно в 30 см – это позволит не допустить прямой контакт продукта с пламенем, подчеркнула диетолог. "Употребление мяса с темной подгорелой корочкой вредно для здоровья", – объяснила она, добавив, что при сильной термообработке в мясе образуются гетероциклические амины – опасные канцерогены. Также Стародубова посоветовала не есть за один раз более 150 граммов шашлыка и корректировать порцию, исходя из жирности мяса – чем она выше, тем меньше можно съесть. Лучше выбрать нежирное мясо, так как в противном случае блюдо будет повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Предпочтение рекомендуется отдавать кролику, индейке, цыпленку, а также не забывать, что на огне можно приготовить рыбу или морепродукты. В качестве маринада Стародубова посоветовала использовать лимонный или другой свежевыжатый сок – к примеру, киви, яблок, клюквы. Сочетать шашлыки, по словам эксперта, лучше с овощами и зеленью, отказавшись от другой жирной, жареной пищи и спиртного. Напомним, врачи предупреждают, что шашлык не рекомендуется употреблять детям до 10 лет, а также людям с заболеваниями печени, пищеварительной системы, поджелудочной железы и почек.