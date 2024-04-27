Можно ли заменить пасхальный кулич кексом? В Церкви поставили точку в вопросе
Православная Пасха в 2024 году приходится на 5 мая, и, несмотря на то что до неё ещё больше недели, в магазинах уже начинают появляться различные пасхальные кексы и маффины. Можно ли таким заменить классический кулич, рассказал клирик Екатеринбургской епархии иерей Иоанн Авдюшин.
Кулич или кекс
Не все россияне празднуют православную Пасху, и тем более не каждый решает по старинке печь кулич самостоятельно. В магазинах, кондитерских и пекарнях полно куличей на любой выбор, но как случайно не ошибиться при выборе среди рядов выпечки? Об этом и рассказал клирик Авдюшин.
По его словам, кулич может быть с начинкой — внутрь него зачастую кладут орехи, сухофрукты, цукаты, шоколадную крошку и многое другое. Всё остальное же с обилием начинки назвать куличом нельзя.
Эта разница важна, потому что в церкви освящают лишь куличи, а не коврижки, кексы, пирожки, рогалики и прочие виды выпечки, сообщил «Нижний Новгород онлайн».
При этом священнослужитель напомнил, что главное в Пасхе — не правильный кулич, а искренняя радость от того, что Христос воскрес.
Где кулич дешевле всего
В Институте экономики и финансов ГУУ подсчитали, в каком городе дешевле всего испечь кулич. Узнать об этом больше можно здесь. А если интересуют истоки и традиции Пасхи, то полезно будет заглянуть в этот материал.