Эксперты назвали 11 бюджетных способов покрасить яйца на Пасху без химии

Пасхальные яйца — не только праздничный атрибут, но и элемент декора, который можно украсить всевозможными способами. Многие хозяйки не хотят использовать химические красители и наклейки, поэтому эксперты рассказали как 11 интересными способами окрасить яйца к Пасхе натурально и безопасно.

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Фиолетовый цвет можно получить, используя половину стакана измельченной свеклы. Овощ необходимо добавить в кипящую воду и варить полчаса. Для того чтобы яйца приобрели оранжевый оттенок, необходимо сварить их с шелухой семи луковиц.

Желтый цвет достигается с помощью молотой куркумы или тмина. Для этого достаточно добавить три столовые ложки пряности в кипящую воду. Если добавить при варке три столовые ложки молотого перца чили, то яйца приобретут апельсиновый оттенок.

Небесно-голубой цвет получится, если использовать краснокочанную капусту. Чтобы все получилось, нужно нашинковать овощ и варить в течение 30 минут.

Землисто-зеленый цвет можно получить, сварив два стакана шпината.

Шелуха от четырех красных крупных луковиц окрасит яйца в темно-оранжевый или коричневый оттенок, а три средние морковки сделают пасхальные атрибуты оранжевыми и желтыми.

Чтобы поменять цвет яиц, их необязательно с чем-то варить.

Синий оттенок получится, если использовать виноградный сок, королевский синий — черничный сок, а коричневый — сваренный кофе. После приготовления красителей необходимо правильно окрасить продукт: для фиксации цвета нужно добавить уксус, стоит следить за временем для получения желаемого оттенка, также для сохранения цвета нужно дать яйцам высохнуть естественным путем, сообщает Rsute.ru.

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