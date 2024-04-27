Как хранить лимоны, чтобы они не засохли и остались свежими

Кто-то не представляет себе чаепитие без дольки лимона, а кто-то не упускает возможности сбрызнуть соком ароматного цитруса рыбные блюда. Как ни крути, этот кислый фрукт — завсегдатай на многих кухнях. Однако со временем он может усохнуть, а то и покрыться плесенью — все зависит от конкретных условий хранения.

© Super.ru

По словам диетолога Ванессы Кинг, продлить свежесть лимонов до трех-четырех недель не проблема — для этого нужно хранить их в холодильнике в герметичном контейнере или пакете.

Суть в том, что соседство лимонов с другими фруктами, а также комнатная температура и солнечные лучи ускорят созревание, а вам это не нужно.

«Фрукты, выделяющие газообразный этилен, например яблоки, дыни и бананы, ускорят созревание других продуктов, чувствительных к этилену, таких как лимоны», — предупредила специалист.

При желании лимоны можно хранить и при комнатной температуре, но в таком случае стоит рассчитывать на сокращенный «срок годности» — около двух недель.