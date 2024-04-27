Где купить кулич к Пасхе: 10 ресторанов с вкусной праздничной выпечкой

Высокие куличи в России начали печь лишь в XIX веке, когда люди распробовали ромовую бабу, привезенную из Франции. Рассказываем, где в этом году готовят самую вкусную праздничную выпечку — классическую и не очень.

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#СибирьСибирь

Вид куличей с декором в синих и серебристых оттенках напоминает о сибирских морозах, но на дворе весна, о чем напрямую говорят их вкусовые акценты. Здесь и брусника, и лепестки миндаля, и семечки тыквы. При мысли о ванильном и шоколадном креме тоже становится очень тепло.

Balance by Gudkate

С тестом для кулича нужно обращаться бережно, аккуратно замешивая в него цукаты, изюм и шоколадные каллеты. Что касается сухофруктов, то здесь можно дать волю фантазии: засахаренные кусочки лимона, апельсина и дыни сделают выпечку более сочной. Впрочем, как и нежный крем-шу. Еще больше вкусовых впечатлений — от шоколадного кулича.

Restaurant 13

Сдоба с ванилью, апельсиновой цедрой, изюмом в роме и белым шоколадом — даже самое традиционное сочетание заиграет по-новому, если внутрь кулича добавить заварной лимонный или шоколадный крем. Дополняем композицию глазурью маршмеллоу, шоколадными яйцами и гнездом из шоколада и вафельной крошки.

«Кафе Пушкинъ»

В праздничной коллекции представлены куличи в куполах из шоколада, варианты без изюма и творожная пасха. Кроме того, есть сладкие купола, под которыми скрываются шоколадные яйца с миндальной, карамельной и вишневой начинками.

Lou Lou

Для разнообразия кулич заменим итальянским панеттоне, ставшим весьма популярным в России на Пасху. Вот только на родине эту выпечку подают на Рождество. Как бы то ни было, панеттоне с ванильным кремом на белом шоколаде, цукатами и миндалем, который венчает обожженная меренга, — любопытная альтернатива привычным десертам.

Scrocchiarella

В итальянском регионе Апулия к Пасхе обычно пекут скарчеллу, в основе которой сдобное тесто, цедра лимона и апельсина, оливковое масло и… оливки. Скарчелла может быть разной формы: в виде корзинки, круглой плетенки и даже птицы или зайца, главное — заранее «вплести» в тесто вареное яйцо в скорлупе.

IKURA

Кажется вполне логичным, что кулич в японском прочтении приобрел форму символа Страны восходящего солнца — стратовулкана Фудзиямы. В таком случае ветки сакуры из молочного шоколада — самое подходящее украшение для выпечки. Внутри — нет, не лава, а крем из вишни, белого шоколада и ликера амаретто.

ERWIN.РекаМореОкеан

Панеттоне здесь выпекают из воздушного сливочного теста с добавлением рома, апельсиновых и лимонных цукатов, вяленой клюквы и золотистого изюма. Морскую тематику ресторана поддерживает декор из шоколадных ракушек. А творожную пасху помимо ракушек украшают еще и кораллы из карамели.

ERTI

Для любителей классики — кулич с цукатами и изюмом. Для тех, кто готов к экспериментам, — кулич-куб из слоеного теста со сливочным кремом и малиновым конфи. А для тех, кто хочет проникнуться грузинским гостеприимством, — пасхальная корзина, где помимо кулича и крашеных яиц будут мед, урбеч, горный чай и кавказские сладости.

PESHI

Пока у живых цветов бутоны только зреют, на десертах они уже распустились: куличи и кексы с цукатами, орехами и изюмом украсили красные маки. Хочется еще больше цветов в Светлое воскресенье? Ставим на праздничный стол зефирные розы из пюре клубники и маракуйи. Разноцветные имбирные пряники добавят красок.