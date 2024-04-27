Каша быстрого приготовления из Ленобласти оказалась одной из лучших в России

Эксперты проверили в лабораторных условиях качество быстро завариваемой каши популярных марок. В лидерах рейтинга оказалась продукция из Ленобласти. Роскачество исследовало каши быстрого приготовления 16 торговых марок.

Согласно итогам проверки, в двух марках были найдены следы пестицида карбендазим и инсектицида малатион. Как отмечают эксперты, это хоть и не является нарушением, однако их наличие в пищевой продукции нежелательно.

Тем временем в пяти торговых марках каш специалисты обнаружили бактерии, вызывающие у человека расстройства ЖКТ и даже поражения центральной нервной системы. Засветилась в рейтинге, но уже с положительной стороны, и продукция, произведенная в Ленинградской области.

По итогам экспертизы, каши быстрого приготовления под маркой "Просто" оказались одними из лучших среди других брендов. Более подобные результаты исследования представлены в Телеграм-канале Роскачества.