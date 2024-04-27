Традиционная кухня самая вкусная! Готовим осетинский пирог с сыром

Осетинский пирог с сыром по-осетински звучит как уалибах. Это блюдо является классикой и гордостью осетинской кухни, ведь сочетание нежного теста и изысканного сыра делают его настоящим шедевром.

Ингредиенты:

Мука — 500 г.

Молоко — 150 мл.

Вода — 160 мл.

Слив. масло — 50 г. + для подачи

Сухие дрожжи — 1,5 ч.л.

Сахар — 1,5 ст. л.

Соль — 1,5 ч. л.

Сулугуни — 500 г.

Брынза — 400 г.

Процесс приготовления:

Приготовить опару. В 100 миллилитров теплой воды добавить сахар, соль, дрожжи, перемешать, накрыть салфеткой и оставить на 15 минут в теплом месте.

В просеянной муке сделать углубление, добавить опару, молоко и остатки воды. Перемешать все ложкой и когда мука увлажниться и тесто начнет собираться в комок, добавить мягкое сливочное масло и замесить тесто.

Тесто положить в миску смазанную растительным маслом, накрыть пленкой и убрать в теплое место на 2 часа, спустя час нужно обмять тесто и снова оставить подходить.

Пока тесто поднимается, необходимо приготовить начинку — сыр и брынзу натереть на терку и смешать.

Начинку разделить на 3 части и сформировать из нее 3 шара.

Рабочую поверхность присыпать мукой, тесто обмять и разделить на 3 части, округлить их и дать постоять 10 мин.

Каждый шар из теста немного растянуть руками и выложить в центр начинку. Собрать края теста к центру и хорошо скрепить, чтобы начинка осталась внутри.

Перевернуть заготовку швом вниз и осторожно расплющить ее в лепешку диаметром 25 сантиметров.

Переложить ее на противень, застеленный пергаментом. Сделать в центре лепешки пальцами, небольшое отверстие, чтобы выходил пар.

Отправить в разогретую до 190 С духовку на 25 минут.

Готовый горячий пирог смазать кусочком сливочного масла. Прикрыть полотенцем и дать отдохнуть 5 минут.