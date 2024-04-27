Блогеры-кулинары представили топ-3 необычных рецептов куличей

В преддверии светлого дня Пасхи блогеры соцсети «Одноклассники» поделились своими авторскими рецептами куличей. Кулинары предлагают подойти к пасхальному лакомству креативно и сделать угощение особенным. «ФедералПресс» собрал подборку из трех необычных рецептов куличей на любой вкус и бюджет.

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Рецепт № 1. Творожный бездрожжевой кулич от автора группы ОК «Matt The Cat Рецепты и лайфхаки».

Ингредиенты (на 2 средних кулича диаметром 9 см и 2 маленьких):

сливочное масло – 120 г,

сахар – 220 г (можно чуть меньше),

ванилин,

мука – 250 г,

соль – щепотка,

сода – 1/4 ч. л.,

изюм – 150 г,

творог – 200 г,

желатин – 1 ч. л.,

сахарная пудра – 150 г,

вода – 4 ст. л.,

посыпки.

Способ приготовления

1. Мягкое, комнатной температуры масло взбить с сахаром и ванилином, желательно миксером. Затем по одному добавить три яйца, постоянно взбивая. Получившуюся массу минут 10 взбивать миксером на высоких оборотах, чтобы она стала пышной и светлой.

2. Добавляя творог по ложке, постепенно замешивать его в тесто миксером, на маленьких оборотах. Просеять муку, положить в нее соду и соль, перемешать. По ложке, аккуратно – уже не миксером, а лопаточкой – замешать в тесто.

3. Промыть изюм, залить кипятком минут на 10 и дать стечь на бумажных полотенцах или на бумаге, чтобы в тесте не оказалось лишней жидкости. Засыпать, аккуратно замешать лопаточкой.

4. Разложить получившуюся массу в формочки на 2/3 высоты, постукивая об стол, чтобы распределить и убрать пустоты.

5. Большие куличи отправить в разогретую заранее духовку на 180 градусов на 35–40 минут. Если будет подгорать, накрыть фольгой. Маленькие куличи выпекаются 25 минут на той же температуре. Лучше выпекать их отдельно, чтобы лишний раз не открывать духовку, иначе большие могут не подняться. Дать куличам остыть около получаса, в формочках.

6. Для глазури замочить желатин. В маленькой миске 1 ч. л. желатина залить 2 ст. л. воды и оставить примерно на 10 минут. Налить в большую миску горячую воду, погрузить туда миску с желатином (чтобы согреть, вода не должна попасть внутрь) и аккуратно помешивать, чтобы желатин растворился. Насыпать в ковшик сахарную пудру, налить 4 ложки воды, можно еще ванилина. Размешать до однородности и поставить на маленький огонь.

7. Нагреть до горячего состояния – но не более 60 градусов, можно примерно определять температуру мизинцем. Важно: не доводить до кипения. Снять с огня и влить туда желатин, хорошо размешать до полного растворения. Можно добавить немного лимонного сока. Взбивать миксером на высоких оборотах минут 5 до консистенции густого белого крема.

8. Сразу же выложить глазурь на получившийся кулич. Также сразу надо использовать посыпку, пока глазурь не застыла.

Рецепт № 2. Кулич «Краффин» от автора группы ОК «Евгения Полевская. Это просто»

Ингредиенты (на 2 кулича):

молоко – 110 мл,

дрожжи сухие – 7 г,

яйцо – 1 шт.,

желтки – 2 шт.,

соль – щепотка,

сахар – 100 г,

ванилин – 1 пакетик (1,5 г),

сливочное масло – 50 г,

мука – 350 г,

цедра 1 лимона,

цедра 1 апельсина.

Для слоения:

сливочное масло – 60 г,

цукаты – 100 г,

клюква сушеная – 50 г,

вишня вяленая – 50 г,

миндальные лепестки – 50 г.

Способ приготовления

1. Снять цедру с апельсина и лимона при помощи мелкой терки (только ярко-желтую и ярко-оранжевую часть, белую тереть не нужно).

2. Приготовить опару. В теплое молоко (приблизительно 35–40 градусов) добавить 1 ч. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Перемешать венчиком, накрыть пищевой пленкой и дать постоять 10–15 минут в теплом месте.

3. В это время в большой миске взбить 1 яйцо и 2 желтка, всыпать 100 г сахара, пакетик ванилина, щепотку соли и взбить до пышности. Это займет не больше 2 минут.

4. В яичную массу влить 50 г растопленного и полностью остывшего сливочного масла, а также добавить цедру апельсина и лимона. Перемешать на низких оборотах миксера.

5. В тесто влить готовую опару. Лопаткой счистить со стенок миски остатки теста и соединить аккуратными движениями опару с яичной массой.

6. Всыпать 350 г просеянной муки и замесить тесто, муки больше подсыпать не нужно. Тесто должно получиться очень мягким, немного может прилипать к рукам.

7. Миску и тесто смазать растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 1–1,5 часа для увеличения в объеме в 2 раза. Можно поставить тесто в слегка разогретую духовку и закрыть дверцу.

8. Стол слегка присыпать мукой, выложить тесто и разделить его на 2 равные части. Одну часть пока положить в пакет, чтобы не заветривалась, а вторую тонко раскатать в прямоугольник.

9. Смазать тесто размягченным сливочным маслом. А теперь – начинка. В начинку можно класть любые цукаты, сухофрукты и орехи по вкусу. Здесь – сушеная клюква, вяленая вишня, цукаты, миндальные лепестки.

10. Туго скрутить тесто в рулон. Защипнуть с двух сторон края. Разрезать рулетик вдоль, не прорезая до конца 2 см. Свернуть одну часть рулета улиткой так, чтобы разрез был снаружи. Затем продолжить скручивать таким образом вторую часть.

11. Диаметр этих бумажных форм – 11 см. Если у вас железные формы, то нужно либо простелить бока пергаментной бумагой, либо смазать формы растительным маслом.

12. Аккуратно перенести краффины в формы, накрыть их тонким полотенцем и дать постоять в теплом месте 30–40 минут.

13. После того, как куличи поднялись, разогреть духовку до 180 градусов и выпекать их 25–35 минут. Через 20 минут можно прикрыть куличи сверху фольгой, чтобы они не сильно подрумянились, а затем дать им еще 10–15 минут допечься.

14. Достать краффины из духовки и дать им полностью остыть прямо в форме. Перед подачей на стол вытащить их из форм и присыпать сверху сахарной пудрой.

Рецепт № 3. Быстрый лимонный кулич без дрожжей от автора группы ОК «Сладкий персик»

Ингредиенты (на 3 кулича в формах по 9 см в диаметре):

сливочное масло – 110 г,

сахар – 200 г,

яйца – 3 шт,

лимонная цедра 2 лимонов,

сок 1/4 лимона в тесто,

сметана – 2 ст. л. с горкой,

мука – 200 г,

разрыхлитель — 11 г.

Для сиропа:

сахарная пудра – 2 ст. л.,

лимонный сок от 1/2 лимона.

Для глазури:

яичный белок – 75 г,

сахар – 140 г.

Способ приготовления

1. В миске взбить сливочное масло (комнатной температуры) с сахаром.

2. По одному добавить яйца и каждый раз хорошо взбивать, иначе тесто расслоится.

3. Добавить цедру лимона, лимонный сок, муку и разрыхлитель и хорошо перемешать, чтобы в тесте не было комков.

4. Разложить в формы, оставив немного места для подъема, и убрать в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 мин.

5. Пока куличи пекутся, нужно сделать сироп для пропитки: смешать лимонный сок с сахаром и прогреть до растворения.

6. Немного остудить куличи и пропитать горячим сиропом.

7. Для глазури взбить в миксере сахар с яичными белками.

8. Покрыть остывшие или теплые куличи (но не горячие). Украсить по желанию.

Напомним, в этом году православные россияне отметят Пасху 5 мая. Пасхальные корзины и праздничные столы вновь украсят творожные пасхи, сдобные куличи и пестрые яйца. Что символизирует пасхальная еда на самом деле, читайте в материале «ФедералПресс»