Необычный десерт к празднику: готовим шоколадные яйца

Традиционно к пасхальному столу готовят яйца, предлагаем не отходить от традиции, но приготовить яйца в виде десерта. Они украсят стол и станут отличным дополнением к чаю.

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Ингредиенты (на 6-7 штук):

Для основы:

120 г шоколада для скорлупы

Для начинки:

100 г сливочного сыра

15 г сахарной пудры

50 мл сливок 33%

70 г молочного шоколада

20-25 г дробленного арахиса

Процесс приготовления: