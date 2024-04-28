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Необычный десерт к празднику: готовим шоколадные яйца

Традиционно к пасхальному столу готовят яйца, предлагаем не отходить от традиции, но приготовить яйца в виде десерта. Они украсят стол и станут отличным дополнением к чаю.

Необычный десерт к празднику: готовим шоколадные яйца
© Соцсети

Ингредиенты (на 6-7 штук):

Для основы:

  • 120 г шоколада для скорлупы

Для начинки:

  • 100 г сливочного сыра
  • 15 г сахарной пудры
  • 50 мл сливок 33%
  • 70 г молочного шоколада
  • 20-25 г дробленного арахиса

Процесс приготовления:

  • Шоколад растопите на водяной бане, смажьте им силиконовые формочки. Уберите формочки в холодильник до полного застывания. Вы можете делать этот десерт не только в форме яиц, но и сфер, прямоугольников, и даже конфет.
  • Сливочный сыр перемешайте со сливками, сахарной пудрой, и растопленным на водяной бане молочным шоколадом. Доведите смесь до однородности взбив ее ручным миксером. Распределите начинку по скорлупкам не вынимая их из формы, добавьте арахис. Уберите формочки в морозилку на 2-3 часа до полного застывания.
  • Разогрейте сковороду, снимите ее с огня. Скорлупки с начинкой выньте из формы. Чтобы склеить половники между собой, ободки каждой на 2-3 секунды прислоняйте к горячей сковороде, а затем соединяйте. Если шоколад слишком расправился, после соединения половинок излишки можно пригладить ножом, закрывая «шов».
Еда