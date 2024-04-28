Эксперт рассказал, что нужно учесть при выборе молока
Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова отметила, что на упаковке любого молочного продукта должны быть указаны его наименование, торговый знак, масса нетто, состав, жирность, срок годности, условия хранения, а также стандарт или техдокумент, который использовал производитель при переработке молока.
В составе должно быть собственно молоко. В обогащенном варианте могут быть дополнительно указаны молочный белок, витамины и микроэлементы, пищевые волокна, жиры, пребиотики. Если речь идет о стерилизованном и ультрапастеризованном молоке, то допускается применение солей-стабилизаторов.
Эксперт объяснила, что молоко по действующему ГОСТу должно производиться из сырого коровьего молока, обезжиренного молока, сливок и пахты (обезжиренных сливок).
Не стоит приобретать продукт, если не читается информация на упаковке, она повреждена или имеет следы вскрытия. Кроме того, следует обратить внимание на условия хранения в магазине - они должны соответствовать требованиям производителя. У случайных продавцов не рекомендуется брать молоко - оно может содержать вредные бактерии, антибиотики.