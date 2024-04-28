Как дольше сохранить листовую зелень

Повар Марр поделилась способом продлить жизнь листовой зелени. Это только кажется, что в такой простой задаче не нужны никакие лайфхаки. На деле же те, кто не съедает зелень типа салата и шпината за пару дней, знает, что держать их в холодильнике — та ещё проблема: уж слишком быстро портятся. Специалист по продуктам и повар Кристин Марр рассказала, как хранить зелень так, чтобы она продержалась неделю.

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Как хранить зелень в холодильнике

Главная задача — не дать появиться излишней влаге. Из-за этого зелень гниёт, становится склизкой и, соответственно, не пригодной для употребления.

Не мойте

Вообще зелень нужно тщательно очищать, но делать это раньше времени не стоит. Мойте по мере необходимости, когда будете готовить с её применением.

Храните, используя этот лайфхак

Понадобятся пакет с застёжкой-молнией и кухонные бумажные полотенца. Отделите листья и уберите их в пакет с застёжкой-молнией. Затем поместите туда же бумажные полотенца и закройте пакет.

Важно не забивать её слишком сильно. Зелени должно хватать воздуха.

Секрет этого способа прост: полотенца будут впитывать лишнюю влагу.

А о том, как правильно мыть зелень, мы рассказали здесь.