Какие блюда на Пасху готовят московские рестораны

Накануне Пасхи рестораны столицы решили удивить необычными авторскими куличами, стоимость которых превышает 20 тысяч рублей. «Вечерняя Москва» узнала, «из какого теста» они сделаны.

Как из сказки

Настоящий фурор в интернете произвел кулич, покрытый сусальным золотом. Его цена — 25 тысяч рублей. На создание такого изделия шеф-повара одного из столичных заведений вдохновила сказочная Жар-птица. Внутри кулича — начинка из сухофруктов и белого шоколада. А главным украшением стали 2 грамма 23-каратного золота. Общий вес около 400 граммов.

— Конечно, этот кулич смело можно назвать своего рода произведением искусства к кондитерской сфере. Для его приготовления использовались качественные продукты. Однако цена по большей мере складывается из имени ресторана, технологии приготовления и, конечно же, золота. Не скажу, что, попробовав такой кулич, вы перенесетесь в другое измерение — да, он вкусный, но есть и менее затратные альтернативы, — рассказал шеф-повар одного из столичных ресторанов Юрий Николаев.

Ну гиганты!

В другом известном ресторане Москвы доступен к заказу «кулич для большой семьи». Его вес составляет 2,6 килограмма. В тесто добавлены разноцветные цукаты, изделие покрыто серебристой глазурью, а сверху в «гнезде» расположились золотые яйца. Такой кулич оценили аж в 29 тысяч рублей.

Варианты чуть дешевле можно найти в супермаркетах, правда, они уже заграничные. Например, итальянский кулич весом 1 килограмм с миндалем и глазурью стоит 8500 рублей.

— Стоимость иностранных куличей складывается из качественных сухофруктов, красивой упаковки и, конечно, затрат на логистику, — рассказал эксперт.

Есть на прилавках и отечественный гигант — трехкилограммовый кулич стоимость 10 000 рублей.

Без изысков

Если говорить об обычных куличах, то их стоит выбирать осторожно, так как нередко в супермаркетах продают не самый качественный товар.

— Хороший кулич стоит не менее 280 рублей за 400 граммов. Также избегайте подгоревших продуктов, — заключил повар Юрий Николаев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

— Оптимальная порция кулича составляет примерно 150 граммов в день. Я рекомендую употреблять в пищу диетические куличи — в них содержится не так много дрожжей и сахара.

Лучше всего не запивать его водой — из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы с ЖКТ. А еще лучше есть творожную пасху.

КСТАТИ

За последнюю неделю аналитики зафиксировали рост популярности пасхальных товаров на маркетплейсах. Чаще россияне заказывают наборы для изготовления кулича, наклейки и украшения для яиц.

САМИ ИСПЕЧЕМ

Если вы хотите самостоятельно приготовить кулич, то важно помнить о следующем:

Молоко и яйца должны быть комнатной температуры, а масло — мягким. Так кулич будет более нежным.

Муку используйте свежую, которая не хранилась слишком долго у вас дома и уж тем более не отсырела. Для пышности и воздушности кулича ее нужно обязательно просеять несколько раз.

Лучше использовать пластиковую посуду — дрожжи поднимаются в ней куда лучше.

Постепенность выпечки — главный секрет равномерно пропеченного и вкусного кулича.

Самая удобная форма для куличей — силиконовая.

Если говорить о том, что обойдется дешевле — приготовить кулич или купить его, то в этом году побеждает первый вариант. Набор продуктов для кулича (яйца, мука, глазурь, цукаты и т.д.) обойдется в среднем в 300–400 рублей, и из этих продуктов можно будет приготовить 2–3 кулича. В то время как в магазине примерно столько же будет стоить один кулич. Конечно, многое зависит от наполнения.

Кстати, варианты с шоколадом, маслом, двойной глазурью являются маркетинговой уловкой. Лучше отдать предпочтение классическому варианту без подобных добавок.