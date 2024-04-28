Священник рассказал, чем нельзя украшать яйца на Пасху

В 2024 году Пасху будут отмечать в воскресенье, 5 мая. Этот праздник символизирует Воскресение Иисуса Христа и завершение Великого поста.

Традиционно на Пасху готовят куличи, творожную пасху и красят яйца. Рекомендуется украшать яйца красным, оранжевым и бордовым цветами, добавляя различные узоры, особенно если участвуют дети.

Однако не рекомендуется использовать термонаклейки с изображениями святых, икон или Спасителя на яйцах. После праздника яйца будут съедены, а изображения вместе со скорлупой отправлены в мусорное ведро.

Священник Береговой призывает не приобретать наклейки с изображениями священных символов для украшения яиц, чтобы избежать неуважения к религиозным предметам.