Эксперт рассказал, как выбрать натуральные ребрышки для гриля в магазинах

Подготовка к пикнику не обходится без покупки мяса для гриля. Эксперт Евгений Борода рассказал, как выбрать самые натуральные ребрышки в московских магазинах.

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Чаще всего на прилавках можно найти свиные и говяжьи, реже встречаются бараньи. Сначала он посоветовал определиться с видом мяса. Свиные ребрышки готовить проще, чем остальные. Также некоторые эксперты утверждают, что именно свиные с более универсальным вкусом и хорошо сочетаются с разными соусами.