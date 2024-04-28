Как правильно выбирать клубнику

При покупке клубнике следует обратить внимание на ее внешнее состояние, рассказали в Роскачестве. Важно, чтобы хвостик был зеленый, а сама ягода сухая, упругая и однородного цвета. Отмечается, что на вкусовые качества ягоды влияет количество солнечных дней, а также перепады температур. Поэтому в начале сезона ягоды будут не такими насыщенно сладкими, как к середине или концу, пишет РИА Новости.

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Кроме того, о вкусе клубники свидетельствует ее аромат: чем ягода приятней пахнет, тем она более спелая и сладкая. Специалисты предостерегли россиян от приобретения неравномерно окрашенной ягоды. Также стоит отказаться от покупки, если в контейнере уже есть хоть одна заплесневелая клубника. Хранить купленную продукцию лучше в холодильнике.

Не бывает и «накачанных» ягод. Все это из разряда потребительских страшилок. Твердая и без запаха ягода обычно оказывается в продаже, когда возникает необходимость в ее длительной перевозке. В таком случае производитель вынужден собирать зеленоватую ягоду, — пояснили в Роскачестве.

Ранее эксперты Россельхознадзора дали советы, как правильно выбрать рассаду. По их словам, стебли должны быть гладкими, прямыми и без трещин. При сгибании растение должно спокойно гнуться и возвращаться в вертикальное положение. К примеру, хорошая рассада ранних сортов перцев имеет шесть — восемь листочков и цветочные бутоны.