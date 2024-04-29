Скоро Пасха, рекомендуем приготовить к празднику кулич, который станет главным украшением праздничного стола. Особенно понравится тем, кто очень любит шоколад .

Ингредиеты:

Для опары:

молоко — 200 мл

сухие дрожжи — 7 г

сахар — 10 г

Для теста:

мука — 550-600 г

сахар коричневый — 200 г

яйца (категория С1) — 2 шт

растительное масло — 120 мл

сливки жирностью 33% — 100 мл

щепотка соли

какао — 50 г

Для начинки:

вяленая вишня/шоколадные капли/орехи — на выбор

коньяк/ром/виски — 50 мл

Для украшения:

шоколад —100 г

сливки — 50 г

посыпки

Процесс приготовления: