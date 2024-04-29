Вкусный и красивый: готовим шоколадный кулич к Пасхе
Скоро Пасха, рекомендуем приготовить к празднику кулич, который станет главным украшением праздничного стола. Особенно понравится тем, кто очень любит шоколад .
Ингредиеты:
Для опары:
- молоко — 200 мл
- сухие дрожжи — 7 г
- сахар — 10 г
Для теста:
- мука — 550-600 г
- сахар коричневый — 200 г
- яйца (категория С1) — 2 шт
- растительное масло — 120 мл
- сливки жирностью 33% — 100 мл
- щепотка соли
- какао — 50 г
Для начинки:
- вяленая вишня/шоколадные капли/орехи — на выбор
- коньяк/ром/виски — 50 мл
Для украшения:
- шоколад —100 г
- сливки — 50 г
- посыпки
Процесс приготовления:
- Для начала приготовьте опару. Молоко слегка подогрейте, разведите в нем дрожжи и добавьте сахар. Поставьте в теплое место на 10-15 минут.
- Если используете вишню, залейте ее алкоголем минимум на 1 час.
- Муку просеять, добавить в нее какао и щепотку соли.
- Яйца взбить с сахаром до светлой пышной массы, добавить сливки и подошедшую опару, продолжая замес. Можно делать это в комбайне навалкой крюк. Затем влейте масло и, постепенно добавляя мучную смесь, замесите гладкое, слегка липкое тесто. На этом этапе можете добавить вишню, предварительно отжав и высушив, орехи или шоколад.
- Глубокую миску смазать растительным маслом, положить в нее тесто и поставить на расстойку на 2,5-3 часа.
- Через 1,5 часа обмять и снова дать тесту подняться.
- Затем распределить тесто по формочкам, поставить их в теплое место на 1 час и дать шапочкам подняться.
- Как только куличи подойдут, можно выпекать при 180 градусах около 40-50 минут, в зависимости от размера куличей. Готовность проверяйте шпажкой.
- Украшать куличи только полностью остывшими. Для приготовления шоколадного ганаша шоколад поделить на кусочки и залить горячими сливками. Перемешать все до однородности.