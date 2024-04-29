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Вкусный и красивый: готовим шоколадный кулич к Пасхе

Скоро Пасха, рекомендуем приготовить к празднику кулич, который станет главным украшением праздничного стола. Особенно понравится тем, кто очень любит шоколад .

Ингредиеты:

Для опары:

  • молоко — 200 мл
  • сухие дрожжи — 7 г
  • сахар — 10 г

Для теста:

  • мука — 550-600 г
  • сахар коричневый — 200 г
  • яйца (категория С1) — 2 шт
  • растительное масло — 120 мл
  • сливки жирностью 33% — 100 мл
  • щепотка соли
  • какао — 50 г

Для начинки:

  • вяленая вишня/шоколадные капли/орехи — на выбор
  • коньяк/ром/виски — 50 мл

Для украшения:

  • шоколад —100 г
  • сливки — 50 г
  • посыпки

Процесс приготовления:

  1. Для начала приготовьте опару. Молоко слегка подогрейте, разведите в нем дрожжи и добавьте сахар. Поставьте в теплое место на 10-15 минут.
  2. Если используете вишню, залейте ее алкоголем минимум на 1 час.
  3. Муку просеять, добавить в нее какао и щепотку соли.
  4. Яйца взбить с сахаром до светлой пышной массы, добавить сливки и подошедшую опару, продолжая замес. Можно делать это в комбайне навалкой крюк. Затем влейте масло и, постепенно добавляя мучную смесь, замесите гладкое, слегка липкое тесто. На этом этапе можете добавить вишню, предварительно отжав и высушив, орехи или шоколад.
  5. Глубокую миску смазать растительным маслом, положить в нее тесто и поставить на расстойку на 2,5-3 часа.
  6. Через 1,5 часа обмять и снова дать тесту подняться.
  7. Затем распределить тесто по формочкам, поставить их в теплое место на 1 час и дать шапочкам подняться.
  8. Как только куличи подойдут, можно выпекать при 180 градусах около 40-50 минут, в зависимости от размера куличей. Готовность проверяйте шпажкой.
  9. Украшать куличи только полностью остывшими. Для приготовления шоколадного ганаша шоколад поделить на кусочки и залить горячими сливками. Перемешать все до однородности.
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