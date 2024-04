Даже диетологи больше не советуют полностью исключать хлеб из рациона. Да, даже если вы худеете. Особенно если вы худеете! В разумных количествах это неплохой источник углеводов. А если выбрать правильный хлеб, только этим польза не будет ограничиваться. Сегодня многие переходят на хлеб из цельнозерновой муки. Американский диетолог Келси Куник объяснила, чем он так хорош.

Чем полезен цельнозерновой хлеб

Источник клетчатки

Клетчатка полезна для кишечника, а ещё помогает защитить сердце и снизить риск рака. В одном ломтике цельнозернового хлеба будет 2–4 г клетчатки. Врачи рекомендуют взрослым есть 14 г клетчатки на каждые 1000 потребляемых калорий.

Помощь в похудении

Всё дело в том, что такой хлеб хорошо насыщает и помогает дольше не чувствовать голод. За счёт этого общая калорийность рациона в день может снизиться.

Снижение холестерина

Хлеб из цельнозерновой муки помогает ограничить выработку «плохого» холестерина и его всасывание из пищи. Для этого достаточно съедать по четыре средних ломтика такого хлеба в день.

Избавление от запоров

Когда мы едим цельнозерновой хлеб, в организме вырабатываются жирные кислоты, полезные для микробиома кишечника и пищеварения. А нерастворимые пищевые волокна помогают добиться регулярного здорового стула, рассказала врач в колонке для издания Eat This, Not That!

Регулирование уровня сахара

В цельнозерновом хлебе много углеводов, но и клетчатки немало. Так что такой хлеб медленно переваривается и сахар медленнее всасывается в кровь. По словам Куник, недавние исследования показали, что у людей, в рационе которых много цельного зерна, риск развития сахарного диабета почти на треть ниже, чем у тех, кто вообще его не ест.

Кому нельзя цельнозерновой хлеб

Чтобы выжать максимальную пользу из цельнозернового хлеба, нужно выбирать бездрожжевой продукт на натуральной закваске, особенно людям с больной печенью, рассказала ранее диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Она не рекомендовала есть такой хлеб людям с малоподвижным образом жизни. Так как в нём много калорий, которые некуда расходовать. Во время обострения панкреатита хлеб из цельнозерновой муки тоже противопоказан.