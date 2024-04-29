В российских магазинах обнаружили фальшивый творог

Перед Пасхой это востребованный продукт, потому что из него делают традиционное лакомство — творожную пасху. В преддверии православного праздника эксперты проверили 12 образцов творога. Среди них нашли фальсификат, также многие не соответствовали ГОСТу. Рассказываем, в твороге каких марок нашли нарушения.

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Что проверяли

Основные показатели качества магазинного творога — количество жира и белка.

Массовую долю жира указывают на упаковке. Бывает, что реальная жирность продукта меньше, чем написано на этикетке. А если в продукте меньше белка, чем положено, он будет чересчур влажным.

Рядовой потребитель не сможет определить эти показатели на глаз, а сдавать творог в лабораторию — долго и дорого.

Что нашли

Петербургская организация «Общественный контроль» ежегодно в преддверии Пасхи проверяет творог разных марок на прилавках. И каждый год находит нарушения.

Какие марки творога признали некачественными:

«Барская кухня»: в нём вообще нет молочного жира, а значит, этот продукт не творог, а фальсификат, заявили в «Общественном контроле». Белка в нём меньше 3% вместо необходимых 16%, массовая доля немолочного жира неизвестного происхождения — почти 30% вместо заявленных 9%. Производитель — «Фурмановский гормолзавод».

«Митёк»: мало белка (13,2% вместо 16%), высокая доля влаги (78% при максимально допустимых 73%) и неверно указанная жирность (2% вместо 9%). Продукт тоже признали фальсификатом. Производитель — компания «Молпром».

«Торжок. Молочное царство»: белок 13,55%, доля влаги — 77%, доля жира — 4% вместо указанных 9%. Производитель — Торжокский молочный комбинат «Тверца».

«Молочное царство»: белок 14,38%, массовая доля влаги — 76,9%, доля жира — 4,5% вместо 9%. Производитель — Торжокский молочный комбинат «Тверца».

Фермерский пластовой творог «Агромир»: массовая доля белка 11,2%, доля жира 4% вместо 5%, доля влаги — 80,6%. Также в нём обнаружили слишком много кишечных палочек и дрожжей. Производитель — компания «Агромир».

«Хозяйство Васильевой А. В.» — продукт, обозначенный как фермерский, на самом деле изготовлен на производстве. Белка в нём 15% вместо 16%. Производитель — «Старорусское молоко».

Кто прошёл проверку

Из 12 образцов творога только пять прошли проверку:

творог 5-процентный «Пискарёвский» («Пискарёвский молзавод»);

творог 9-процентный «Снежок» («Лактис»);

творог 5-процентный «Молочные кружева» («Дельта»);

творог 5-процентный «Зелёный берег» (Племенной завод «Красноозёрное»);

творог 5-процентный «Приневское» (Племенной завод «Приневское»).

Как выбрать творожную пасху и кулич к праздничному столу — читайте здесь.