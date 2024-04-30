Что взять из еды на пикник

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, как подготовить продукты для пикника и что лучше не брать с собой на природу.

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Медик рекомендует овощи, зелень и фрукты предварительно помыть дома под проточной водой. Нарезанные овощи для салата следует положить в контейнер, а заправлять его перед подачей. Лучше не брать с собой скоропортящиеся продукты, такие как кондитерские изделия с кремом, салаты с различными ингредиентами, включая мясо, рыбу, птицу, яйца, майонез и сметану, а также молочные продукты и заливное.

Перед тем, как браться за готовку на улице, нужно вымыть руки или обработать их антисептиком. Готовые и сырые продукты не должны контактировать, а для мяса, рыбы и птицы нужна отдельная посуда, ножи и разделочные доски.

«Овощи, фрукты, а также руки и все, что может контактировать с продуктами, мойте бутилированной или привезенной с собой водопроводной водой», – говорится в Telegram-канале столичного Департамента здравоохранения.

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