Шеф-повар дал советы по выбору мяса для шашлыка

Длинные майские праздники традиционно совпадают с открытием шашлычного сезона. Как правильно выбрать мясо, чтобы это блюдо получилось действительно вкусным? Шеф-повар Григорий Мосин дал несколько рекомендаций.

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Первое - доверяйте инстинктам. Мясо должно вам нравиться и на запах, и на цвет. Если есть хоть малейшие сомнения - такое мясо лучше не брать.

Второе - перед покупкой мясо стоит пощупать. Конечно, делать это нужно в перчатках, это уважение и к продавцу, и к другим покупателям. Плюс таким образом вы избежите контакта с "чужой биологией". На что стоит обратить внимание: мясо должно быть упругим, не водянистым.

"Если же при нажатии выделилась влага, то, скорее всего, недобросовестный производитель накачал мясо жидкостью - мясо легко её впитывает, до 10% от своей массы", - объяснил Мосин в беседе с RT.

Третье - обратите внимание на цвет жира. Он должен быть белым, в крайнем случае у баранины он может быть кремового оттенка. Консистенция жира должна быть рассыпчатой (у говядины) или немного плотнее (у баранины). Запах не должен давать ни намека на прогорклость.

Четвертое - изучите этикетку. Этот совет пригодится тем, что берет мясо в вакуумной упаковке. Если никакой маркировки на мясе нет, вы имеете право ознакомиться со сведениями о декларации или сертификате на продаваемую продукцию. Запросите ее у продавца.

Пятое - не забудьте про уголь. Для приготовления отличного шашлыка необходимо подготовить качественный уголь.