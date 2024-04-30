Шесть натуральных ингредиентов для покраски пасхальных яиц

Православная Пасха — один из самых важных и долгожданных праздников в православной христианской традиции. Одним из главных символов торжества являются разноцветный яйца. "Рамблер" расскажет, как их окрасить при помощи натуральных красителей.

Вместо традиционных красителей, которыми заполнены полки супермаркетов и в которых часто содержатся химические добавки, можно использовать природные ингредиенты, чтобы создать красивые и экологичные пасхальные яйца. Так, к ним относятся:

Луковая шелуха: является одним из самых распространенных натуральных красителей. Для приготовления краски из луковой шелухи, просто закипите шелуху лука в воде и добавьте яйца. Чем дольше яйца находятся в кипящем растворе, тем интенсивнее будет окраска.

Свекла: она придает пасхальным яйцам красный или фиолетовый оттенок. Для приготовления краски из свеклы, просто нарежьте свеклу на кусочки, добавьте воду и уксус, и дайте отстояться несколько часов. Затем добавьте яйца и дайте им окраситься.

она придает пасхальным яйцам красный или фиолетовый оттенок. Для приготовления краски из свеклы, просто нарежьте свеклу на кусочки, добавьте воду и уксус, и дайте отстояться несколько часов. Затем добавьте яйца и дайте им окраситься. Кукурузные хлопья: создают желтый оттенок на пасхальных яйцах. Просто залейте кукурузные хлопья кипятком и дайте им настояться несколько часов. Затем добавьте яйца и дайте им окраситься.

создают желтый оттенок на пасхальных яйцах. Просто залейте кукурузные хлопья кипятком и дайте им настояться несколько часов. Затем добавьте яйца и дайте им окраситься. Чай: его можно использовать для создания нежных бежевых и коричневых оттенков на пасхальных яйцах. Просто заварите чай и добавьте яйца, дайте им настояться несколько часов для получения желаемого оттенка.

его можно использовать для создания нежных бежевых и коричневых оттенков на пасхальных яйцах. Просто заварите чай и добавьте яйца, дайте им настояться несколько часов для получения желаемого оттенка. Красное вино: оно придает пасхальным яйцам насыщенный бордовый цвет. Просто залейте яйца красным вином и дайте им настояться несколько часов или даже ночь.

оно придает пасхальным яйцам насыщенный бордовый цвет. Просто залейте яйца красным вином и дайте им настояться несколько часов или даже ночь. Куркума: специя придает пасхальным яйцам яркий желтый или оранжевый цвет. Просто добавьте куркуму в кипящую воду и дайте ей настояться несколько минут, затем добавьте яйца.

Куличи на Пасху: топ лучших начинок

Окрашивание пасхальных яиц — это часто семейный обряд, который собирает вместе родственников и друзей. Близкие люди делятся воспоминаниями и радостью праздника. В некоторых местах проводятся общинные мероприятия, где можно собираться вместе, чтобы окрасить яйца, петь песни и провести время в радостном общении.

Ранее мы писали, чем католическая Пасха отличается от православной.