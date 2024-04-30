Какой летний суп приготовить на даче: простые рецепты

С приближением лета все чаще хочется употреблять в пищу более легкие блюда. Среди них и разнообразные супы, которые с наступлением тепла приготовить становится гораздо проще, так как цены на свежие овощи падают, а у дачников появляется возможность использовать в блюдах выращенные самостоятельно плоды.

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«ФедералПресс» собрал несколько рецептов летних супов.

Суп из крапивы с яйцом

Суп из крапивы – достаточно простой вариант летнего блюда, которое можно приготовить на даче из свежих ингредиентов. Его можно варить как на воде, так и на курином бульоне с добавлением мяса.

Для этого понадобятся три картофелины, около десяти стеблей крапивы, репчатый лук, яйцо, соль и вода в объеме примерно 2–2,5 литра. Для начала очищенный картофель нужно нарезать кубиками, мелко порубить лук, залить эту массу водой и поставить на огонь.

Когда картофель будет готов, нужно добавить в кастрюлю нарезанную крапиву. Перед этим лучше надеть перчатки и обдать стебли растения кипятком, чтобы не обжечь руки. Затем необходимо взбить сырое яйцо венчиком или вилкой и добавить в суп. Варить, постоянно его помешивая. Далее выключить огонь, добавить соль по вкусу и дать блюду настояться 15 минут.

Щи из молодой капусты

Для данного супа нужно подготовить курицу (примерно 600 грамм), 300 грамм белокочанной капусты, 3–4 картофельных клубня, морковь, один пучок укропа, растительное и сливочное масло, перец свежемолотый, а также воду (около трех литров).

Курицу нужно помыть, положить в кастрюлю и залить холодной водой. Довести ее до кипения, снимая пену, и варить до готовности (40–50 минут). Затем добавить нарезанный картофель и поджаренную на растительном и сливочном масле морковь, которую предварительно порубить мелкими кубиками.

После этого кладем в кастрюлю нашинкованную капусту и варим еще пять минут. В конце в готовые щи нужно положить нарезанный укроп, посолить и добавить молотого перца по вкусу.

Холодный гаспачо

Один из самых легких в приготовлении супов, для которого понадобятся: болгарский перец – 4 штуки, огурец – 3 штуки, пять помидоров, две фиолетовые луковицы, 3–4 зубчика чеснока, базилик, мята, петрушка по вкусу, две столовые ложки яблочного соуса, специи, лед, томатный сок – 1 литр, а также 100 миллилитров оливкового масла.

Все овощи необходимо нарезать вместе с зеленью и чесноком, а затем смешать. Далее томатный сок, оливковое масло, специи и лед перебить в блендере. И последний этап: добавить нарезанные ингредиенты в получившуюся основу и перебить все еще раз.

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