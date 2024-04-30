Что такое суперфуды и так ли велика их польза

Суперфуды (от англ. superfood) — преимущественно растительные продукты питания, которые маркетологи преподносят как максимально полезные для организма человека. Это не научное понятие, а маркетинговый термин, который изобрели для повышения продаж. Впервые его использовали в рекламе бананов в начале XX века.

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Проще говоря, почти любую еду можно окрестить суперфудом, разложив её состав по полочкам, ведь почти все продукты содержат вещества, полезные для человека. Но этот термин чаще всего применяют именно к овощам и фруктам, потому что растительная пища якобы содержит «максимальное количество полезных веществ на единицу массы». Хотя на самом деле еда животного происхождения не менее необходима человеку.

То, какие продукты называют суперфудами, решают маркетологи, а не учёные или медики.

В рекламе могут утверждать, что некоторые продукты помогают от всех болезней, омолаживает организм, укрепляет иммунитет и так далее, совершенно не заботясь о научных доказательствах этим громким заявлениям.

Кроме того, каждому суперфуду можно найти адекватную и менее раскрученную замену по содержанию витаминов и минералов.

Например, широко известно, что бананы богаты калием, а значит, благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Но калия гораздо больше содержится в кураге и фасоли.

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Согласно рекомендациям ВОЗ, для поддержания здоровья питание должно быть разнообразным и сбалансированным, а не содержать какие-то конкретные продукты в рационе.

Виды суперфудов

К суперфудам чаще всего относят:

фрукты (авокадо, кокос, гранат);

ягоды (годжи и асаи, голубика, шелковица);

овощи (брокколи, стручковая фасоль, спаржа, топинамбур);

семена (льна, чиа, кунжута, конопли);

крупы, зерновые и зернобобовые культуры (чечевица, киноа, нут); водоросли (спирулина, хлорелла);

корни растений (имбирь, перуанская мака);

зелень (шпинат, руккола, кресс-салат, злаковая микрозелень).

Также к суперфудам относят растительные напитки (какао, овсяное молоко, сок алоэ), продукты пчеловодства (мёд, прополис, маточное молочко), чай (матча, масала), грибы (шиитаке, ежовик гребенчатый, чага).

Особенности суперфудов

Подавляющее большинство суперфудов — экзотические растения, которые культивируют в странах с жарким климатом. В общем, то, что в России просто так недоступно и что нужно ввозить.

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Факт импорта, а также раскрученность продукта влияют на его стоимость.

Так, пачка киноа (450 г) стоит 265 рублей, а пачка гречки (900 г) — 105 рублей, то есть в пять раз дешевле. А между тем гречневая крупа также богата растительным белком и содержит пищевые волокна — то есть в целом не уступает модной «пище индейцев».

Раскрученный зелёный чай матча нравится многим не только из-за вкуса, но и потому что он бодрит (за счёт содержания кофеина) и обладает антиоксидантными свойствами. Но всё это есть и в обычном зелёном чае.

Кроме того, матчу из-за её популярности стали часто подделывать. Те же риски есть и при покупке других суперфудов.

С ягодами годжи тоже можно не морочить голову, заменив их кизилом, клюквой, ежевикой. Хотя у этой ягоды прекрасный состав, в ней содержится витамин С, калий железо, медь и фосфор.

Полезные масла можно получать из любых семечек, а не только из авокадо. А вместо имбирного напитка можно выпить чая с лимоном или малиной.

Суперфуды — это в первую очередь тренд, а уже потом еда.

Единственный весомый аргумент, почему стоит есть какие-нибудь семена чиа вместо любых других семян, — из-за вкусовых предпочтений.

В остальном при разнообразном питании человек получит всё, что ему необходимо из нутриентов. Что из гречки, что из киноа, что из БАДов с коллагеном организм разложит полученные белки на аминокислоты и пересоберёт их так, как ему нужно.

Организация по безопасности пищевых продуктов из Нидерландов Voedingscentrum («Центр питания») ещё в 2014 году выпускала релиз по поводу того, что польза от употребления в пищу ягод годжи, семян конопли, семян чиа и ростков пшеницы не обоснована наукой.

Чем вредны суперфуды

Излишнее увлечение суперфудами опасно ограниченностью рациона и развитием орторексии — расстройства пищевого поведения, при котором люди с нездоровой одержимостью ударяются в «здоровое питание».

Кроме того, поглощение суперфудов в немеренном количестве может вызвать банальное пищевое отравление.

Есть и ещё одна проблема: все суперфуды растительного происхождения, и их популяризация приводит к необоснованному отказу от животных продуктов, а это может добавить проблем со здоровьем.

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Ни один суперфуд не способен предотвратить или облегчить течение онкологической болезни, что бы ни утверждали недобросовестные рекламщики.

Вообще ничего сверхъестественного какой-то один пищевой продукт сделать с человеком не может.

Любой суперфуд можно добавлять в рацион при условии умеренного потребления и сбалансированного питания, и тогда они принесут пользу.

Факты

Термин superfood внесли в Оксфордский словарь ещё в 1915 году. Европейский Союз в 2007 году запретил использовать термин «суперфуд» для продуктов, которые производят на его территории. Производителей обязывают научно подтверждать пользу еды, о которой они пишут на пачке.

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