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Альтернатива куличу: готовим традиционный итальянский пасхальный пирог

Если на Пасху у вас будет много гостей, которых вы хотите не только вкусно накормить, но и угостить, обязательно приготовьте традиционный итальянский пирог со шпинатом и яйцом.

Альтернатива куличу: готовим традиционный итальянский пасхальный пирог
© Unsplash

Будете иметь успех.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 450 г пшеничной муки
  • 150 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • Соль щепотка
  • 50 г сахарной пудры

Для начинки:

  • 400 г шпината (замороженного или свежего)
  • 180 г рикотты
  • 4 яйца
  • 80 г зеленого лука
  • 10 г свежего базилика
  • 40 г сливочного масла
  • Соль по вкусу

Для смазывания:

  • 1 желток
  • 1 ч.л. льняных семечек или кунжута (по желанию)

Процесс приготовления:

  1. Замесим нежное песочное тесто. Яйца соединим с сахарной пудрой, перемешаем и добавим масло, а потом муку и соль. Дадим полежать в холодильнике минут 20-30.
  2. Приготовим начинку. 4 яйца сварим всмятку (но можно и в крутую), положим в холодную воду.
  3. Шпинат потушим вместе с луком и базиликом на сливочном масле. Вся жидкость должна испариться. После добавим рикотту и хорошо перемешаем.
  4. Тесто аккуратно распределим по форме, после выложим часть шпинатной начинки. Сделаем в ней углубления и положим в них маленькие кусочки масла, а поверх очищенные вареные яйца. Распределим оставшуюся часть начинки поверх яиц.
  5. Накроем тестом, в «крышке» пирога надо сделать надрезы. Поставим выпекаться пирог в духовку минут на 20-30 при температуре 180 градусов.
  6. Готовый пирог можно подавать на стол как горячим так и холодным.