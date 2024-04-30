Альтернатива куличу: готовим традиционный итальянский пасхальный пирог
Если на Пасху у вас будет много гостей, которых вы хотите не только вкусно накормить, но и угостить, обязательно приготовьте традиционный итальянский пирог со шпинатом и яйцом.
Будете иметь успех.
Ингредиенты:
Для теста:
- 450 г пшеничной муки
- 150 г сливочного масла
- 2 яйца
- Соль щепотка
- 50 г сахарной пудры
Для начинки:
- 400 г шпината (замороженного или свежего)
- 180 г рикотты
- 4 яйца
- 80 г зеленого лука
- 10 г свежего базилика
- 40 г сливочного масла
- Соль по вкусу
Для смазывания:
- 1 желток
- 1 ч.л. льняных семечек или кунжута (по желанию)
Процесс приготовления:
- Замесим нежное песочное тесто. Яйца соединим с сахарной пудрой, перемешаем и добавим масло, а потом муку и соль. Дадим полежать в холодильнике минут 20-30.
- Приготовим начинку. 4 яйца сварим всмятку (но можно и в крутую), положим в холодную воду.
- Шпинат потушим вместе с луком и базиликом на сливочном масле. Вся жидкость должна испариться. После добавим рикотту и хорошо перемешаем.
- Тесто аккуратно распределим по форме, после выложим часть шпинатной начинки. Сделаем в ней углубления и положим в них маленькие кусочки масла, а поверх очищенные вареные яйца. Распределим оставшуюся часть начинки поверх яиц.
- Накроем тестом, в «крышке» пирога надо сделать надрезы. Поставим выпекаться пирог в духовку минут на 20-30 при температуре 180 градусов.
- Готовый пирог можно подавать на стол как горячим так и холодным.