Альтернатива куличу: готовим традиционный итальянский пасхальный пирог

Если на Пасху у вас будет много гостей, которых вы хотите не только вкусно накормить, но и угостить, обязательно приготовьте традиционный итальянский пирог со шпинатом и яйцом.

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Будете иметь успех.

Ингредиенты:

Для теста:

450 г пшеничной муки

150 г сливочного масла

2 яйца

Соль щепотка

50 г сахарной пудры

Для начинки:

400 г шпината (замороженного или свежего)

180 г рикотты

4 яйца

80 г зеленого лука

10 г свежего базилика

40 г сливочного масла

Соль по вкусу

Для смазывания:

1 желток

1 ч.л. льняных семечек или кунжута (по желанию)

Процесс приготовления: