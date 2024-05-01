Сметанная пасха: кондитер раскрыла пошаговый рецепт приготовления десерта
Блюдо не такое лёгкое в приготовлении, как традиционный его вариант, но результат вас порадует.
Крашеные яйца и всеми любимые куличи являются обязательными атрибутами одного из главных христианских праздников — Пасхи. Также в этот ряд можно добавить такой десерт, как пасха.
Как правило, это блюдо готовят из творога. Оно имеет форму усечённой пирамиды и олицетворяет собой гроб Господень и само Царство Небесное. Сегодня мы вам расскажем о необычном его варианте — сметанной пасхе.
Рецепт сметанной пасхи
«Сметанная пасха получается нежной и вкусной, с приятной кислинкой от сметаны. Это отличный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое», — Анна Трофимова, кондитер, пряничный мастер.
Это необычный вариант традиционного пасхального блюда. Она готовится без выпечки и представляет собой десерт из сметаны, сахара и других добавок, таких как орехи, изюм, цукаты.
Ингредиенты:
- сметана жирностью не менее 20% — 1 кг;
- сахар — 200-300 г (по вкусу);
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- цукаты, изюм, орехи — по вкусу;
- лимонная цедра — по желанию;
- желатин — 10-15 г (или по инструкции на упаковке).
Пошаговое приготовление
Сметанная пасха готовится сложнее, чем традиционный вариант блюда. Тем не менее такой десерт более нежный и приятный по текстуре.
Алгоритм действий:
- Желатин замочите в небольшом количестве воды (согласно инструкции на упаковке), чтобы он набух.
- Сметану смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Всё тщательно перемешайте до полного растворения сахара.
- Добавьте набухший желатин в сметану. Смесь слегка подогрейте, чтобы желатин полностью растворился, но не доводите до кипения. Массу постоянно помешивайте.
- Добавьте изюм, цукаты, орехи и лимонную цедру. Все ингредиенты предварительно замочите в роме или коньяке для более насыщенного вкуса.
- Форму для пасхи (или любую другую подходящую форму) застелите марлей, оставляя достаточно свободных краёв, чтобы потом ими можно было сверху накрыть десерт.
- Выложите смесь в форму, плотно утрамбуйте и накройте свободными краями марли.
- Уберите в холодильник на несколько часов, лучше на ночь, для застывания.
- Перед подачей аккуратно извлеките пасху из формы, перевернув её на блюдо.
Оформление десерта
Вариантов оформления сметанной пасхи великое множество, подходите к этой задаче с фантазией.
Так, для украшения десерта можно использовать свежие фрукты или сухофрукты, а также ягоды. Отлично сочетаются с таким блюдом клубника, малина, черника, киви, персик.
Ещё одним полезным вариантом оформления могут стать орехи. Их можно измельчить или выложить целиком на верхушке десерта. Идеально для этих целей подходят миндаль и грецкие орехи.
Шоколад всегда является популярным выбором при украшении десертов, и сметанная пасха не является исключением. Вы можете создать узоры на поверхности блюда, используя шоколадные стружки или шоколадные крошки. Также можно растопить немного шоколада и полить им десерт.
Для оформления пасхи можно использовать и несъедобные украшения. Довольно часто для этих целей применяют цветы — фиалки, лаванду, лепестки роз.
Вариации рецепта
Они практически все похожи, поскольку главным компонентом десерта, как следует из названия, является сметана.
Сметанная пасха из трёх ингредиентов
Ингредиенты:
- сметана — 2 кг;
- ванильный сахар — 4 г;
- сахар — 250 г.
Приготовление:
- Подогрейте сметану на водяной бане, затем выложите её в марлю, подвесьте и поставьте под низ миску, куда будет стекать сыворотка.
- Держите сметану 24 часа, затем выложите в объёмную тарелку, насыпьте сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте.
- Переложите смесь в форму, поставьте под гнёт и уберите на несколько часов в холодильник.
Сметанная пасха с белым шоколадом и лимонными цукатами
Ингредиенты:
- сметана 25-30% — 900 г;
- сахар — 140 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- яйца — 3 шт.;
- белый шоколад — 70 г;
- масло сливочное 82,5% — 70 г;
- лимонные цукаты — 150 г.
Приготовление:
- Переложите сметану в два-три слоя марли, подвесьте на три часа и дайте стечь сыворотке.
- Затем смешайте сметану, сахар и яйца, доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 10-15 минут.
- Снимите с огня, взбейте блендером и оставьте остужаться.
- Когда масса остынет, переложите её в миску, добавьте растопленный шоколад и мягкое масло, ещё раз взбейте смесь блендером.
- После этого добавьте в массу цукаты, хорошо её перемешайте и переложите в форму, поставив сверху небольшой груз.
- Оставьте десерт в холодильнике на ночь.
Приятного аппетита!