Сметанная пасха: кондитер раскрыла пошаговый рецепт приготовления десерта

Блюдо не такое лёгкое в приготовлении, как традиционный его вариант, но результат вас порадует.

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Крашеные яйца и всеми любимые куличи являются обязательными атрибутами одного из главных христианских праздников — Пасхи. Также в этот ряд можно добавить такой десерт, как пасха.

Как правило, это блюдо готовят из творога. Оно имеет форму усечённой пирамиды и олицетворяет собой гроб Господень и само Царство Небесное. Сегодня мы вам расскажем о необычном его варианте — сметанной пасхе.

Рецепт сметанной пасхи

«Сметанная пасха получается нежной и вкусной, с приятной кислинкой от сметаны. Это отличный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое», — Анна Трофимова, кондитер, пряничный мастер.

Это необычный вариант традиционного пасхального блюда. Она готовится без выпечки и представляет собой десерт из сметаны, сахара и других добавок, таких как орехи, изюм, цукаты.

Ингредиенты:

сметана жирностью не менее 20% — 1 кг;

сахар — 200-300 г (по вкусу);

ванильный сахар — 1 пакетик;

цукаты, изюм, орехи — по вкусу;

лимонная цедра — по желанию;

желатин — 10-15 г (или по инструкции на упаковке).

Пошаговое приготовление

Сметанная пасха готовится сложнее, чем традиционный вариант блюда. Тем не менее такой десерт более нежный и приятный по текстуре.

Алгоритм действий:

Желатин замочите в небольшом количестве воды (согласно инструкции на упаковке), чтобы он набух. Сметану смешайте с сахаром и ванильным сахаром. Всё тщательно перемешайте до полного растворения сахара. Добавьте набухший желатин в сметану. Смесь слегка подогрейте, чтобы желатин полностью растворился, но не доводите до кипения. Массу постоянно помешивайте. Добавьте изюм, цукаты, орехи и лимонную цедру. Все ингредиенты предварительно замочите в роме или коньяке для более насыщенного вкуса. Форму для пасхи (или любую другую подходящую форму) застелите марлей, оставляя достаточно свободных краёв, чтобы потом ими можно было сверху накрыть десерт. Выложите смесь в форму, плотно утрамбуйте и накройте свободными краями марли. Уберите в холодильник на несколько часов, лучше на ночь, для застывания.

Перед подачей аккуратно извлеките пасху из формы, перевернув её на блюдо.

Оформление десерта

Вариантов оформления сметанной пасхи великое множество, подходите к этой задаче с фантазией.

Так, для украшения десерта можно использовать свежие фрукты или сухофрукты, а также ягоды. Отлично сочетаются с таким блюдом клубника, малина, черника, киви, персик.

Ещё одним полезным вариантом оформления могут стать орехи. Их можно измельчить или выложить целиком на верхушке десерта. Идеально для этих целей подходят миндаль и грецкие орехи.

Шоколад всегда является популярным выбором при украшении десертов, и сметанная пасха не является исключением. Вы можете создать узоры на поверхности блюда, используя шоколадные стружки или шоколадные крошки. Также можно растопить немного шоколада и полить им десерт.

Для оформления пасхи можно использовать и несъедобные украшения. Довольно часто для этих целей применяют цветы — фиалки, лаванду, лепестки роз.

Вариации рецепта

Они практически все похожи, поскольку главным компонентом десерта, как следует из названия, является сметана.

Сметанная пасха из трёх ингредиентов

Ингредиенты:

сметана — 2 кг;

ванильный сахар — 4 г;

сахар — 250 г.

Приготовление:

Подогрейте сметану на водяной бане, затем выложите её в марлю, подвесьте и поставьте под низ миску, куда будет стекать сыворотка. Держите сметану 24 часа, затем выложите в объёмную тарелку, насыпьте сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте. Переложите смесь в форму, поставьте под гнёт и уберите на несколько часов в холодильник.

Сметанная пасха с белым шоколадом и лимонными цукатами

Ингредиенты:

сметана 25-30% — 900 г;

сахар — 140 г;

ванильный сахар — 10 г;

яйца — 3 шт.;

белый шоколад — 70 г;

масло сливочное 82,5% — 70 г;

лимонные цукаты — 150 г.

Приготовление:

Переложите сметану в два-три слоя марли, подвесьте на три часа и дайте стечь сыворотке. Затем смешайте сметану, сахар и яйца, доведите до кипения и варите на слабом огне в течение 10-15 минут. Снимите с огня, взбейте блендером и оставьте остужаться. Когда масса остынет, переложите её в миску, добавьте растопленный шоколад и мягкое масло, ещё раз взбейте смесь блендером. После этого добавьте в массу цукаты, хорошо её перемешайте и переложите в форму, поставив сверху небольшой груз. Оставьте десерт в холодильнике на ночь.

Приятного аппетита!