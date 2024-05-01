Как правильно выбрать и хранить куличи?

Кулич – одно из главных пасхальных угощений. Как правильно выбрать и хранить выпечку, сообщает Общественная Служба Новостей.

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В первую очередь следует обратить внимание на состав изделия. Качественные куличи изготовляются из натуральных ингредиентов – яиц, сливочного масла, муки высшего сорта и сахара.

Также необходимо проверить дату изготовления. Большинство магазинных куличей могут храниться в течение одной-двух недель.

Перед покупкой лучше взвесить кулич в руке, чтобы оценить примерное соотношение объема и веса. Если для своего объема кулич кажется слишком легким, скорее всего, его готовили по ускоренной технологии с добавлением большого количества разрыхлителя.

Хранить пасхальную выпечку желательно при «комнатной температуре» в той же упаковке, в которой вы ее купили.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в пасхальные выходные температура воздуха в Москве может опуститься ниже нуля градусов.