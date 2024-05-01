В Роспотребнадзоре рассказали, в чем польза коричневого риса

Эксперты отметили, что белый рис - самый популярный, однако в нем нет ценных качеств, так как при обработке зерна они теряются.

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Коричневый рис называют еще и бурым. Он такой же, как и белый, но менее обработанный. На производстве с него снимают только несъедобную оболочку.

Этот продукт богат витаминами группы В, пищевыми волокнами, а также калием, кальцием, магнием, цинком, селеном, медью, марганцем, железом, йодом, фосфором и натрием.

Однако такой рис можно есть не всем. Специалисты не советуют включать его в питание, если есть проблемы с ЖКТ (нерегулярный стул). А также людям с лишним весом.

Рецепт приготовления прост. Сначала нужно тщательно промыть полстакана риса, переложить в кастрюлю, залить 1,5 стакана питьевой воды и довести до кипения. Затем убавить огонь и оставить вариться на 30-35 минут. Для вкуса его следует посолить.

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