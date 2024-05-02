Россиянам рассказали, чем опасно красить яйца на Пасху. Список
Врач Кутушов перечислил красители для яиц, провоцирующие сильную аллергию. Многие до сих пор красят яйца к Пасхе по старинке — луковой шелухой и чайной заваркой. Но есть и те, кто перешёл на магазинные красители. У них богаче палитра, однако есть и недостаток — состав, в котором присутствует химия. Иногда такие красители могут вызвать неприятную побочку. Вот на что обратить внимание, чтобы этого не произошло.
Многие до сих пор красят яйца к Пасхе по старинке — луковой шелухой и чайной заваркой. Но есть и те, кто перешёл на магазинные красители. У них богаче палитра, однако есть и недостаток — состав, в котором присутствует химия. Иногда такие красители могут вызвать неприятную побочку. Вот на что обратить внимание, чтобы этого не произошло.
Вредные магазинные красители для яиц
В краске для яиц иногда встречаются токсичные металлы, азокрасители и консерванты. Эти компоненты могут вызывать сильные аллергические реакции, рассказал «Секрету» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
Не стоит покупать синтетические красители с этими веществами в составе:
- Е102 (тартразин);
- Е122 (азорубин, он же кармуазин);
- Е124 (понсо, он же пунцовый 4R);
- E142 (зелёный S);
- Е128 (красный 2G);
- Е132.
Такие красители опасны для людей с крапивницей, астмой и аллергическими реакциями и вдобавок содержат канцерогены, подчеркнул Кутушов.
Ещё один краситель — Е133 — выходит из организма непереваренным, но примерно 5% остаётся внутри и может навредить ЖКТ, предупредил врач.
«Бывает так, что при очистке яйца от скорлупы белок тоже может окрашиваться, такое яйцо лучше не есть», — посоветовал Кутушов.
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Какие красители для яиц безопасны
Если уж пользоваться магазинными красителями, нужно смотреть, чтобы в них был минимум химических добавок.
А ещё лучше, по словам токсиколога, использовать натуральные красители, которые тоже могут давать интересные оттенки:
- Сок свёклы (даёт розовый цвет);
- Куркума (жёлтый);
- Сок шпината (зелёный);
- Чёрный чай (коричневый).
Как правильно варить яйца
На яичной скорлупе могут быть сальмонеллы — возбудители опасного заболевания сальмонеллёза, от которого человек может даже умереть, предупредила ранее диетолог Мария Морозова.
Чтобы свести риск заражения к минимуму, перед приготовлением яйца нужно помыть, а затем варить не меньше 10 минут.
Этого времени хватит, чтобы убить большинство патогенных микроорганизмов на поверхности скорлупы или внутри яйца, заверила Морозова.