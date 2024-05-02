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Россиянам рассказали, чем опасно красить яйца на Пасху. Список

Врач Кутушов перечислил красители для яиц, провоцирующие сильную аллергию. Многие до сих пор красят яйца к Пасхе по старинке — луковой шелухой и чайной заваркой. Но есть и те, кто перешёл на магазинные красители. У них богаче палитра, однако есть и недостаток — состав, в котором присутствует химия. Иногда такие красители могут вызвать неприятную побочку. Вот на что обратить внимание, чтобы этого не произошло.

Чем опасно красить яйца на Пасху
© Секрет Фирмы

Многие до сих пор красят яйца к Пасхе по старинке — луковой шелухой и чайной заваркой. Но есть и те, кто перешёл на магазинные красители. У них богаче палитра, однако есть и недостаток — состав, в котором присутствует химия. Иногда такие красители могут вызвать неприятную побочку. Вот на что обратить внимание, чтобы этого не произошло.

Вредные магазинные красители для яиц

В краске для яиц иногда встречаются токсичные металлы, азокрасители и консерванты. Эти компоненты могут вызывать сильные аллергические реакции, рассказал «Секрету» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Не стоит покупать синтетические красители с этими веществами в составе:

  • Е102 (тартразин);
  • Е122 (азорубин, он же кармуазин);
  • Е124 (понсо, он же пунцовый 4R);
  • E142 (зелёный S);
  • Е128 (красный 2G);
  • Е132.

Такие красители опасны для людей с крапивницей, астмой и аллергическими реакциями и вдобавок содержат канцерогены, подчеркнул Кутушов.

Ещё один краситель — Е133 — выходит из организма непереваренным, но примерно 5% остаётся внутри и может навредить ЖКТ, предупредил врач.

«Бывает так, что при очистке яйца от скорлупы белок тоже может окрашиваться, такое яйцо лучше не есть», — посоветовал Кутушов.

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Какие красители для яиц безопасны

Если уж пользоваться магазинными красителями, нужно смотреть, чтобы в них был минимум химических добавок.

А ещё лучше, по словам токсиколога, использовать натуральные красители, которые тоже могут давать интересные оттенки:

  • Сок свёклы (даёт розовый цвет);
  • Куркума (жёлтый);
  • Сок шпината (зелёный);
  • Чёрный чай (коричневый).

Как правильно варить яйца

На яичной скорлупе могут быть сальмонеллы — возбудители опасного заболевания сальмонеллёза, от которого человек может даже умереть, предупредила ранее диетолог Мария Морозова.

Чтобы свести риск заражения к минимуму, перед приготовлением яйца нужно помыть, а затем варить не меньше 10 минут.

Этого времени хватит, чтобы убить большинство патогенных микроорганизмов на поверхности скорлупы или внутри яйца, заверила Морозова.

Еда
Мария Морозова
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