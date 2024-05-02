Диетолог рассказал, какая окрошка полезней

Окрошка — традиционное летнее блюдо русской кухни. Своё название холодный суп получил от глагола «крошить», то есть мелко нарезать. Насчитывается более десятка вариантов его приготовления. Диетолог Марина Степаненко рассказала «Клопс», какой рецепт окрошки считается наиболее полезным.

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Самая лучшая основа для блюда — это домашний квас, сразу отметила доктор. Хлебный напиток должен быть собственного брожения, с минимальным количеством сахара. И добавить в него лучше сметану, а не майонез, подчеркнула Степаненко.

«Покупать квас для окрошки в магазине не стоит. Можно заменить его кефиром, также подойдут тан, айран и мацони или любые другие виды кисломолочной продукции фермерского производства», — обратила внимание диетолог.

Окрошка на кефире — источник пребиотиков. Оптимально в неё добавить что-то горькое, например, горчицу или хрен. Полезные ингреденты улучшат отток желчи, а это — залог здорового пищеварения. Холодный суп можно употреблять не только в качестве первого, но и как второе блюдо.

«В окрошке мало белка, только яйца. Поэтому я рекомендую колбасу заменить на мясо. Идеально подойдёт отварная грудка. Это будет гораздо полезней и сытнее», — добавила специалист.

В блюдо желательно крошить самую разную зелень. Чем её больше, тем лучше для здоровья.

«Если человек имеет повышенную кислотность желудка, то от кваса лучше отказаться. И наоборот: в случае непереносимости молочных продуктов сделайте выбор в пользу хлебного напитка, а не кефира», — подытожила Марина Степаненко.

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