Эксперты рассказали, в какие цвета нужно красить яйца на Пасху

На Пасху наиболее подходящими цветами для окрашивания яиц считаются красный, бордовый и оранжевый. Хотя Православная церковь не запрещает использовать и другие цвета, рекомендуется избегать тёмных оттенков.

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Священник Николай Савченко из храма святителя Петра митрополита Московского в Петербурге подчеркнул, что основной цвет яиц на Пасху - красный, символизирующий радость и славу. Кроме того, белый цвет имеет особое значение, символизируя свет от Святого Гроба Господнего.

Тёмные оттенки лучше оставить для Великого поста или Страстной седмицы, чтобы создать атмосферу скорби и покаяния.