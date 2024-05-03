Почему нельзя оставлять половник в кастрюле с едой

Некоторые не вытаскивают половник из кастрюли с супом, чтобы, когда снова захочется есть, не совершать лишних телодвижений. И очень зря. Во-первых, эту конструкцию сложнее запихнуть на полку. Во-вторых, всё вокруг пропитывается запахом борща. И наконец, если суп не остудить до комнатной температуры, с половником в кастрюле больше шансов, что холодильник сломается.

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Что будет, если поставить кастрюлю с половником в холодильник

Во-первых, произойдёт обмен запахами. Аромат из кастрюли, в которой торчит половник, пропитает все неупакованные продукты в холодильнике. А запахи из холодильника смешаются с ароматом еды. Из-за этого вкус блюда испортится, предупредила врач — аллерголог-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.

Но это не самое плохое. Если поставить в холодильник ещё горячую кастрюлю с неплотно закрытой крышкой, жидкость из неё будет испаряться. На стенках холодильника появится конденсат, и агрегат может сломаться.

Неполезно это и для других продуктов в холодильнике — те, что не терпят влаги, могут испортиться. Да и в саму кастрюлю может пробраться часть конденсата с бактериями со стенок холодильника.

Можно ли отравиться из-за половника

Оказывается, да. Если вы оставите столовый прибор, которым недавно помешивали суп, рядом с кастрюлей, а через некоторое время решите снова им воспользоваться, вы рискуете заполучить пищевое отравление. Особенно это актуально в тёплое время года, сказала врач порталу «Доктор Питер».

Как часто нужно менять сковородки

Многие думают, что хорошая сковородка может прослужить вечность, если не царапать её дно вилкой. На самом деле такая посуда довольно быстро изнашивается. И если вовремя её не заменить, то начинает страдать здоровье, предупреждала ранее Парецкая.

По её словам, каждая сковорода рассчитана на определённое число циклов нагрева. Количество зависит от материала: для алюминиевых с антипригарным покрытием — до 1000 циклов жарки или тушения, для чугунных — 2000−3000.

В среднем ориентироваться стоит на 1−2 года службы, если покрытие целое.