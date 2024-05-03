ТАСС: приготовление одного кулича обойдется жителю Подмосковья в 95 рублей

Затраты жителя Московской области на приготовления одного пасхального кулича оценили в 95,27 рубля. Такую цифру ТАСС назвали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Корзина необходимых для кулича продуктов обойдется примерно в 570 рублей. В эту стоимость входит: 500 мл молока (47,85 рубля), 1 кг муки (55,61 рубля), 200 г сливочного масла (207 рублей), 300 г сахара (21,08 рубля), 275 г изюма (129,25 рубля), 1 ч.л. ванильного сахара (5,66 рубля), 6 яиц (75,13 рубля), 12 г сухих дрожжей (30 рублей) и 1 щепотка соли (0,09 рубля). В среднем из заготовленного по этому рецепту теста получится испечь примерно шесть куличей. До этого стало известно, в каком регионе РФ дешевле всего можно купить традиционный пасхальный набор — кулич, творожную пасху, 10 яиц. На первом месте оказалась Мордовия. Там можно приобрести все эти продукты всего за 354,29 рубля.