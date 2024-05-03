Сколько можно хранить кулич и крашеные яйца

Нутрициолог Явхута: творожную пасху с сырыми яйцами нужно употребить за сутки. Это блюдо, а также куличи и крашеные яйца — традиционные составляющие праздничной Пасхи. Перед праздником встаёт вопрос не только как вкусно всё приготовить, но и как потом правильно хранить эти блюда, чтобы обеспечить их безопасность и свежесть. Специалист представила «Секрету» рекомендации по хранению, основанные на общих принципах пищевой безопасности.

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Сроки хранения пасхальных продуктов

Творожная пасха — это продукт из творога, сливок и яиц, который из-за наличия скоропортящихся ингредиентов требует особого внимания. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, такие продукты должны храниться в холодильнике при температуре 2–4 °C и употребляться в течение 1–2 дней. Если в состав входят сырые яйца, продукт следует употребить в течение 24 часов из-за риска размножения бактерий, таких как сальмонелла.

Кулич — сладкий дрожжевой хлеб — может храниться при комнатной температуре в течение нескольких дней, если его герметично упаковать в контейнер или любой другой подходящий вариант, чтобы защитить от воздуха и влаги. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует для более длительного хранения поместить кулич в холодильник или морозильник, где он может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Крашеные яйца. Согласно рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), крашеные варёные яйца необходимо хранить в холодильнике и употребить в течение одной недели. Красить яйца рекомендуется только пищевыми красителями. Оставлять их при комнатной температуре более 2 часов не рекомендуется, поскольку это увеличивает риск развития бактериальных заболеваний. Яйца, которые использовались в качестве украшения и были вне холодильника более 6 часов, следует считать непригодными для употребления. Очищенные яйца можно хранить в холодильнике до 48 часов.

Общие советы по пищевой безопасности:

Мойте руки перед приготовлением и употреблением пищи.

Используйте только свежие и сертифицированные продукты.

Следите за сроками годности и хранения продуктов.

Поддерживайте чистоту на кухне, особенно рабочих поверхностей и кухонного инвентаря.

Держите сырые продукты отдельно от готовых к употреблению, чтобы предотвратить перекрёстное загрязнение.

Следуя этим простым, но важным рекомендациям, вы обеспечите безопасность и качество праздничных блюд, предотвратив возможные проблемы со здоровьем.