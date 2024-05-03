Как выбрать хороший творог для пасхи

Чтобы выбрать хороший творог для пасхи, стоит обратить внимание на его цвет: продукт должен быть белым с кремовым оттенком, рассказали специалисты Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что качественный творог имеет чуть кисловатый запах. Если продукт нежирный, в нем может выделяться небольшое количество сыворотки, пишет «МК в Калининграде».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, творог быстро портится. В связи с этим хранить его можно только несколько дней. Сразу после покупки лучше переложить творог из упаковки или пакета в контейнер. Чтобы продлить свежесть продукта, в контейнер можно положить кусочек сахара. Так творог будет медленнее окисляться.

При приготовлении куличей дома также следует внимательно подойти к выбору продуктов, посоветовали в ведомстве. Так, муку лучше всего приобретать в бумажном пакете. Чтобы проверить ее качество, дома можно добавить в небольшое количество муки чуть-чуть воды. Продукт не должен поменять при этом цвет.

Врач-диетолог Полина Васильева ранее рассказала, что при выборе кулича лучше отказаться от подгоревшей продукции, так как в ней могут содержаться канцерогены. Специалист подчеркнула, что при нагревании выпечки выше 120 градусов в ней образуется токсичное вещество акриламид.