Вареная пасха, ромовая баба с лимончелло: небанальные рецепты к празднику

Пасха — один из любимых праздников у россиян. К этому дню принято готовить куличи и творожные пасхи. Но если вам надоели традиционные рецепты, и вы еще не знаете, какими вкусностями удивить близких и гостей — вот вам несколько интересных вариантов.

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Кулич на сгущенном молоке

Что нам понадобится:

Молоко — 200 мл.

Сгущенное молоко — 150 г.

Мука — 500 г.

Яичный желток — 4 шт.

Сливочное масло — 50 г.

Сахар — 100 г.

Сухие дрожжи — 8 г.

Растительное масло — 4 ст. л.

Изюм — 70 г.

Цукаты — 70 г.

Ванилин — 2 г.

Соль по вкусу.

Как готовим:

Растворите в молоке 1 ст. л. сахара, добавьте дрожжи и замешайте. Накройте опару пленкой и поместите в теплое место на 15–20 минут. Желтки взбейте с оставшимся сахаром. Растительное масло смешайте со сгущенным молоком, добавьте растопленное сливочное масло. Смешайте желтковую и масляную массы и соедините с опарой. Замешайте тесто, частями добавляя муку.

Затем всыпьте в тесто цукаты и изюм. Готовое тесто выложите в форму, накройте пленкой и поставьте в теплое место на 2 часа. Тесто должно увеличиться вдвое. После этого поместите кулич в духовку, выпекайте при 175 градуса× 40 минут.

Вареная пасха

Что нам понадобится:

Жирный творог — 1 кг.

Сливочное масло — 200 г.

Жирная сметана — 400 г.

Яйца — 6 шт.

Сахар — 300 г.

Орехи — 100 г.

Изюм — 100 г.

Ванильный сахар по вкусу.

Как готовим:

Творог протрите через сито. Яйца смешайте с сахаром, добавьте творог, размягченное сливочное масло и сметану. Поставьте массу на слабый огонь и постоянно помешивая доведите до кипения. Снимите массу с огня и остудите. Затем добавьте орехи, изюм, ванильный сахар и перемешайте.

Выстелите марлю в пасочницу, заполните ее массой, сверху положите груз и уберите в холодильник на сутки. Готовую пасху украсьте по вкусу.

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Ромовая баба с Лимончелло

Что нам понадобится:

Для кексов:

Мука — 160 г.

Яйца — 4 шт.

Свежие дрожжи — 13 г.

Мед — 20 г.

Сливочное масло — 80 г.

Соль по вкусу.

Для сиропа:

Сахар — 200 г.

Вода — 200 г.

Ликер Лимончелло — 50 мл.

Как готовим:

Смешайте муку, дрожжи, соль, мед, одно яйцо и одну четверть сливочного масла. Далее в три этапа добавьте в тесто оставшиеся яйца и сливочное масло. Все это время масло и яйца лучше держите в холоде. Готовое тесто накройте пленкой и уберите в теплое место на 1—3 часа. Тесто должно увеличиться в два раза.

После этого поместите тесто в кондитерский пакет и выложите в формочки, заполняя их наполовину. Дождитесь, когда тесто поднимется до краев и поставьте в духовку, разогретую до 220 градусов. Готовые бабы достаньте из духовки и охладите.

Приготовьте сироп: растопите сахар в воде, добавьте Лимончелло, перемешайте. Затем охладите сироп до 40 градусов. Бабы поместите в сироп на 30 минут, а затем выжмите из них лишнюю жидкость. Ромовые бабы готовы!