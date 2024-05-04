Священник рассказал, что будет, если съесть кулич до Пасхи

В воскресенье, 5 мая, православные верующие отметят Пасху. Еще с начала недели в магазинах начали появляться атрибуты торжества, в том числе куличи. Красноярский священник Максим Смоляков объяснил, для чего нужен пасхальный хлеб и будут ли последствия, если съесть его до праздника.

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По его словам, куличи относятся к православным блюдам, которые не имеют никакого отношения к язычеству. Его текстура остается неизменной в различных рецептах приготовления. Кулич должен был восстановить силы человека после физического труда и долгой праздничной службы.

В церкви на Пасху читают слова одного из трех Вселенских святителей и учителей Иоанна Златоуста. Он призывал: «В этот день радуйтесь те, кто постился и не постился»

— Здесь радость для всех и это радость ни в коем случае не может посрамить или там затмить, если вы уже отведали чуть-чуть пасхального кулича. Человек верующий, который постится и готовится на Пасху причаститься, конечно этого делать не будет. А если человек случайно и просто сочувствующий покушал, ну что здесь такого, — приводит слова Смолякова портал «Красноярск онлайн».

Пасхальные яйца — не только праздничный атрибут, но и элемент декора, который можно украсить всевозможными способами. Эксперты рассказали, как 11 интересными способами окрасить яйца к Пасхе натурально и безопасно.