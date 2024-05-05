Как правильно хранить пасхальные яйца

По случаю Светлой Пасхи сотрудники Роскачества дали несколько советов, как хранить яйца, которые по традиции принято окрашивать в честь праздника.

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По рекомендациям специалистов, окрашенные яйца стоит хранить также как обычные в холодильнике на протяжении 1-2 недель при температуре не выше 20 °C.

Не следует использовать для хранения яиц пластиковые контейнеры и пакеты, так как в таком случае нарушается циркуляция воздуха.

Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на тот факт, что скорлупа является естественной оболочкой, которая защищает яйца от порчи. Ее повреждение сокращает срок годности продукта. В частности, яйцо с трещинами, сваренное вкрутую, можно хранить в холодильнике не более 5 суток.