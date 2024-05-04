Озвучен внешний вид идеального кулича

Кулич должен быть с выпуклой верхушкой и с сухой поверхностью, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с кремовым оттенком.

"Выбирая кулич, внимательно читайте состав. Отдавайте предпочтение выпечке без консервантов, искусственных ароматизаторов и растительных жиров. Обратите внимание и на срок годности - выбирайте свежеприготовленную выпечку с минимальным сроком годности. По внешнему виду - хороший кулич должен быть с выпуклой верхушкой, а не с плоской - это значит, что тесто плохо поднялось. Не покупайте куличи без упаковки или без маркировки", - рассказала РИА Новости специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

Специалист отметила, что поверхность изделия должна быть сухой - влага особенно бывает заметна на куличах с глазурью.

Она добавила, что вкус и запах творожной пасхи должны быть чистыми, кисломолочными, сладкими, с привкусом вносимых компонентов. Цвет должен быть белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный цветом вносимых компонентов.

Ранее выяснилось, сколько россияне потратят на минимальный и максимальный пасхальный набор. Так, набор минимум обойдется россиянам в 1088 рублей, а за набор максимум придется заплатить 1623 рубля.