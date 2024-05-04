Самые популярные сладости оказались опасны для детей

Самыми опасными для детей сладостями оказалась продукция таких популярных брендов, как Kinder, Nutella, M&M's, Oreo и Milka, сообщает The Guardian. Соответствующее исследование провела группа ученых из Лондонского университета королевы Марии. Они выяснили, что в товарах указанных марок содержится много жира, соли и сахара.

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78% продуктов были признаны вредными для здоровья из-за содержания в них жира, соли и сахара, — говорится в материале.

Кроме этого, ученые обвинили компании в использовании яркой упаковки, чтобы манипулировать детьми и вызвать у них тягу к сладкому. Согласно результатам исследования, 67% товаров, на которых изображен персонаж известных мультфильмов, оказались вредны для здоровья.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что худшей едой для детей являются бургеры, сосиски, колбасы, а также полуфабрикаты. Она пояснила, что в этих продуктах содержится большое количество трансжиров, усилителей вкуса и эмульгаторов. По словам врача, эти вещества нарушают работу гормональной, ферментативной и других систем организма ребенка. Кроме этого, как отметила Чиркова, для здоровья детей опасна сладкая газировка.