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Выпечка для неспешных выходных: готовим нежный кекс с апельсиновым сиропом

Кекс — идеальная выпечка для любых случаев, если у вас есть проверенный рецепт. Попробуйте приготовить кекс с апельсинами, он получается такой нежный, что вам точно захочется его повторить.

Выпечка для неспешных выходных: готовим нежный кекс с апельсиновым сиропом
© @evgeniya_bazz

Ингредиенты:

Для теста:

  • 180 г сахара
  • 2 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ч.л разрыхлителя
  • 1/4 л корицы
  • 2 апельсина (нам понадобится цедра и сок)
  • 180 г йогурта
  • 2 ч.л ванильного экстракта
  • 200-230 г муки
  • 60-70 г орехов (арахис)
  • Соль

Для сиропа:

  • 90 мл апельсинового сока
  • 1 ч.л. кукурузного крахмала
  • 2-3 ч.л. сахара или меда
© @evgeniya_bazz

Процесс приготовления:

  1. С апельсинов надо снять цедру, самый верхний слой кожицы, избегая белой части. И выжмем сок. Орехи стоит раздробить в муку с помощью блендера или кофемолки.
  2. Яйца, сахар и цедру смешать, после добавим размягченное масло. Перемешаем и отправим в общую чашу сок, муку, разрыхлитель, соль, корицу, ореховую муку и йогурт.
  3. Выложим тесто в форму, предварительно смазав ее маслом, сверху кекс можно украсить дольками апельсина.
  4. Отправим запекаться при 180С 30 минут, после стоит снизить температуру до 150-160 и выпекать еще 15-20 минут.
  5. Сироп готовить очень просто. Сок смешать с сахаром или медом, добавить крахмал, хорошо размешать. Поставим на плиту и уварим до загустения, помешивая смесь время от времени. Поливаем кекс сиропом и подаем.