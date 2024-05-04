Выпечка для неспешных выходных: готовим нежный кекс с апельсиновым сиропом
Кекс — идеальная выпечка для любых случаев, если у вас есть проверенный рецепт. Попробуйте приготовить кекс с апельсинами, он получается такой нежный, что вам точно захочется его повторить.
Ингредиенты:
Для теста:
- 180 г сахара
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 2 ч.л разрыхлителя
- 1/4 л корицы
- 2 апельсина (нам понадобится цедра и сок)
- 180 г йогурта
- 2 ч.л ванильного экстракта
- 200-230 г муки
- 60-70 г орехов (арахис)
- Соль
Для сиропа:
- 90 мл апельсинового сока
- 1 ч.л. кукурузного крахмала
- 2-3 ч.л. сахара или меда
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Процесс приготовления:
- С апельсинов надо снять цедру, самый верхний слой кожицы, избегая белой части. И выжмем сок. Орехи стоит раздробить в муку с помощью блендера или кофемолки.
- Яйца, сахар и цедру смешать, после добавим размягченное масло. Перемешаем и отправим в общую чашу сок, муку, разрыхлитель, соль, корицу, ореховую муку и йогурт.
- Выложим тесто в форму, предварительно смазав ее маслом, сверху кекс можно украсить дольками апельсина.
- Отправим запекаться при 180С 30 минут, после стоит снизить температуру до 150-160 и выпекать еще 15-20 минут.
- Сироп готовить очень просто. Сок смешать с сахаром или медом, добавить крахмал, хорошо размешать. Поставим на плиту и уварим до загустения, помешивая смесь время от времени. Поливаем кекс сиропом и подаем.