Выпечка для неспешных выходных: готовим нежный кекс с апельсиновым сиропом

Кекс — идеальная выпечка для любых случаев, если у вас есть проверенный рецепт. Попробуйте приготовить кекс с апельсинами, он получается такой нежный, что вам точно захочется его повторить.

© @evgeniya_bazz

Ингредиенты:

Для теста:

180 г сахара

2 яйца

100 г сливочного масла

2 ч.л разрыхлителя

1/4 л корицы

2 апельсина (нам понадобится цедра и сок)

180 г йогурта

2 ч.л ванильного экстракта

200-230 г муки

60-70 г орехов (арахис)

Соль

Для сиропа:

90 мл апельсинового сока

1 ч.л. кукурузного крахмала

2-3 ч.л. сахара или меда

© @evgeniya_bazz

Процесс приготовления: