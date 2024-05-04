Для тех, кто не успел с куличом: готовим творожную пасху к празднику
Если вы не успели испечь куличи, не беда, еще можно успеть приготовить творожную пасху. Поверьте, это очень просто, даже если у вас нет пасочницы. Предлагаем несколько рецептов по вашему выбору и наличию ингредиентов под рукой.
Пасха «Три шоколада»
Ингредиенты:
- Творог 5-9% — 500 г
- Сливки 33% — 200 г
- Масло сливочное 82.5% — 100 г
- Сахарная пудра или сахар — 100 г
- Шоколад белый/молочный/темный — по 50 гр
Процесс приготовления:
- Творог вместе со сливками, сахаром и мягким сливочным маслом смешиваем в блендере.
- Каждый шоколад по отдельности растапливаем и немного остужаем.
- Делим творожную массу на три части: белый слой — 250 г, молочный — 350 г, темный — 400 г
- Если будете делать 1/2 порции, то слои 100, 150 и 200 г.
- В каждый слой вводим растопленный остывший шоколад и перемешиваем.
- Пасочницу (900 гр) выстилаем слоем намоченной марли. Ставим ее в глубокую тарелку. Внутрь добавляем сначала белый, затем молочный, потом темный слои. Закрываем верх концами марли и ставим небольшой груз.
- Убираем в холодильник на 12 часов.
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Заварная пасха с медом и начинкой из кураги
Ингредиенты:
- Творог от 5% — 400 г
- Сметана от 20% — 100 г
- Сливочное масло 82,5% — 50 г в пасху и 10 г в начинку
- Мед — 3 ст.л. в пасху и 2 ст.л. в начинку
- Сахар — 40 г
- Яичные желтки — 3 шт
- Яйцо — 1 шт
- Лимонная цедра — 1 ч.л. в пасху и 1 ч.л. в начинку
- Курага — 40 г
Процесс приготовления:
- Творог тщательно перетереть через сито/пробить блендером.
- Смешать творог, мед, сахар и желтки. Еще раз пробить блендером. Проварить, постоянно помешивая, на медленном огне. Остудить, ввести сметану и мягкое сливочное масло.
- Для начинки: курагу проварить до мягкости и пробить блендером. Добавить яйцо, мед и цедру. Проварить на медленном огне, ввести мягкое сливочное масло. Пробить блендером, накрыть пленкой и убрать в холодильник охладиться.
- Форму для пасхи/сито застелить двойным слоем марли/муслина. Вылить немного творожной массы, разровнять, далее выложить начинку из кураги и остатки творожной массы. Накрыть марлей, поставить пресс и отправить в холодильник на ночь для стабилизации.
© @okuprin
Пасха с синей матчей
Ингредиенты:
- 900 г творога (любой жирности)
- 400 г сметаны 20-25%
- 150 г сливочного масла 82,5%
- 100 г сахара
- 6-7 г синей матчи
Процесс приготовления:
- Сметану, сливочное масло комнатной температуры и сахар соедините с сотейнике, и подогревайте на среднем огне, помешивая, до растворения сахара и объединения смесей.
- Творог измельчите погружным блендером. Смешайте с сметанно-масляной основой. Добавьте матчу, перемешайте.
- Форму для пасхи (11х12 см) установите на решетку узкой частью вниз, выстелите форму марлей, и выложите творожную смесь. Оставьте в холодильнике на ночь.
- Утром переверните пасху на тарелку, выньте из формы и подавайте к столу!
© @anna_t_cooks
Пасха с клубникой и сушёной клюквой
Ингредиенты:
- Сливки 33-35% — 100 мл
- Яйцо — 1 шт
- Сахар — 100 г
- Клубника (свежая или замороженная) — 180 г
- Молочный или белый шоколад — 20 г
- Творог — 500 г
- Сливочное масло комнатной температуры — 50 г
- Сушеная клюква — 70 г
Процесс приготовления:
- Смешать в сотейнике сливки, сахар и яйцо. Помешивая, довести до кипения на медленном огне и немного проварить, пока смесь не начнет густеть.
- Разморозить ягоды и слить лишнюю жидкость. Измельчить блендером.
- Перелить клубничное пюре в сотейник и довести до кипения на медленном огне. Снять с огня, добавить шоколад и перемешать.
- Творог с маслом смешать блендером. Добавить заварную и клубничную смеси, измельчить все вместе блендером. Добавить клюкву и перемешать.
- Слегка намочить марлю водой и хорошо отжать. Застелить марлей в 3 слоя пасочницу или дуршлаг. Выложить на марлю творожную массу, хорошо уплотняя. Разровнять, закрыть краями марли и сверху положить небольшой груз.
- Поставить пасочницу или дуршлаг на миску. Они не должны стоять на дне миски — нужно, чтобы куда-то стекала лишняя жидкость. Поставить конструкцию в холодильник минимум на 12 часов.
- Немного ослабить стенки пасочницы. Раскрыть марлю, аккуратно поставить пасху на тарелку и бережно снять пасочницу/дуршлаг и марлю. Украсить по желанию.