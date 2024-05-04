Для тех, кто не успел с куличом: готовим творожную пасху к празднику

Если вы не успели испечь куличи, не беда, еще можно успеть приготовить творожную пасху. Поверьте, это очень просто, даже если у вас нет пасочницы. Предлагаем несколько рецептов по вашему выбору и наличию ингредиентов под рукой.

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Пасха «Три шоколада»

Ингредиенты:

Творог 5-9% — 500 г

Сливки 33% — 200 г

Масло сливочное 82.5% — 100 г

Сахарная пудра или сахар — 100 г

Шоколад белый/молочный/темный — по 50 гр

Процесс приготовления:

Творог вместе со сливками, сахаром и мягким сливочным маслом смешиваем в блендере. Каждый шоколад по отдельности растапливаем и немного остужаем. Делим творожную массу на три части: белый слой — 250 г, молочный — 350 г, темный — 400 г Если будете делать 1/2 порции, то слои 100, 150 и 200 г. В каждый слой вводим растопленный остывший шоколад и перемешиваем. Пасочницу (900 гр) выстилаем слоем намоченной марли. Ставим ее в глубокую тарелку. Внутрь добавляем сначала белый, затем молочный, потом темный слои. Закрываем верх концами марли и ставим небольшой груз. Убираем в холодильник на 12 часов.

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Заварная пасха с медом и начинкой из кураги

Ингредиенты:

Творог от 5% — 400 г

Сметана от 20% — 100 г

Сливочное масло 82,5% — 50 г в пасху и 10 г в начинку

Мед — 3 ст.л. в пасху и 2 ст.л. в начинку

Сахар — 40 г

Яичные желтки — 3 шт

Яйцо — 1 шт

Лимонная цедра — 1 ч.л. в пасху и 1 ч.л. в начинку

Курага — 40 г

Процесс приготовления:

Творог тщательно перетереть через сито/пробить блендером. Смешать творог, мед, сахар и желтки. Еще раз пробить блендером. Проварить, постоянно помешивая, на медленном огне. Остудить, ввести сметану и мягкое сливочное масло. Для начинки: курагу проварить до мягкости и пробить блендером. Добавить яйцо, мед и цедру. Проварить на медленном огне, ввести мягкое сливочное масло. Пробить блендером, накрыть пленкой и убрать в холодильник охладиться. Форму для пасхи/сито застелить двойным слоем марли/муслина. Вылить немного творожной массы, разровнять, далее выложить начинку из кураги и остатки творожной массы. Накрыть марлей, поставить пресс и отправить в холодильник на ночь для стабилизации.

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Пасха с синей матчей

Ингредиенты:

900 г творога (любой жирности)

400 г сметаны 20-25%

150 г сливочного масла 82,5%

100 г сахара

6-7 г синей матчи

Процесс приготовления:

Сметану, сливочное масло комнатной температуры и сахар соедините с сотейнике, и подогревайте на среднем огне, помешивая, до растворения сахара и объединения смесей. Творог измельчите погружным блендером. Смешайте с сметанно-масляной основой. Добавьте матчу, перемешайте. Форму для пасхи (11х12 см) установите на решетку узкой частью вниз, выстелите форму марлей, и выложите творожную смесь. Оставьте в холодильнике на ночь. Утром переверните пасху на тарелку, выньте из формы и подавайте к столу!

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Пасха с клубникой и сушёной клюквой

Ингредиенты:

Сливки 33-35% — 100 мл

Яйцо — 1 шт

Сахар — 100 г

Клубника (свежая или замороженная) — 180 г

Молочный или белый шоколад — 20 г

Творог — 500 г

Сливочное масло комнатной температуры — 50 г

Сушеная клюква — 70 г

Процесс приготовления: