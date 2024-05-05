Царская пасха: пошаговый рецепт

Простое в приготовлении, но очень сытное и ароматное блюдо.

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Пасха наряду с куличами является одним из наиболее важных пасхальных блюд.

Этот десерт нельзя назвать лёгким по калорийности, но он отлично дополняет праздничный стол. Одним из вариантов блюда является царская пасха.

Рецепт царской пасхи

«Царская пасха — это десерт, который символизирует радость и возрождение. Расскажу вам об одном из рецептов приготовления блюда», — Анна Трофимова, кондитер, пряничный мастер.

Список ингредиентов

Царская пасха является своеобразной комбинацией творожной и сметанной. Для приготовления десерта вам понадобятся следующие ингредиенты:

творог (желательно жирный) — 1 кг;

сливочное масло — 200 г;

сахар — 1-1,5 стакана (по вкусу);

яйца куриные — 4-5 штук;

сметана — 200 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

изюм (без косточек) — 100 г;

цукаты (по желанию) — 50 г;

миндаль (или другие орехи, по желанию) — 50 г;

соль — щепотка.

Творог должен быть максимально избавлен от влаги. Для этого его необходимо перетереть через сито или воспользоваться марлей, выдавив всю лишнюю жидкость.

Пошаговое приготовление

1. В глубокой миске смешайте творог, мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар и соль. Всё тщательно перемешайте до однородной массы.

2. Яйца взбейте с сахаром до пышности, затем добавьте сметану и продолжайте взбивать до получения однородной массы.

3. Смешайте яично-сметанную смесь с творожной массой. Всё хорошо перемешайте до однородного состояния.

4. В творожную массу добавьте предварительно вымытый и обсушенный изюм, мелко нарезанные цукаты и орехи. Смесь аккуратно перемешайте.

5. Подготовьте специальную форму для пасхи или используйте обычный дуршлаг, выстланный марлей в несколько слоёв. Переложите в неё творожную массу, хорошо утрамбуйте и закройте концы марли сверху.

6. Поставьте форму с пасхой под пресс (можно использовать банку с водой) и оставьте в холодильнике на 12-24 часа для стекания лишней жидкости и настаивания.

7. Аккуратно извлеките пасху из формы, сняв марлю. Украсьте по желанию свежими ягодами, цукатами, орехами или шоколадной стружкой.

Полезные свойства царской пасхи

Основной ингредиент царской пасхи — это творог. Он является отличным источником высококачественного белка, необходимого для восстановления и роста мышечной ткани, а также для нормального функционирования иммунной системы.

Творог и сливочное масло содержат кальций. Этот минерал важен для здоровья костей и зубов.

Благодаря высокому содержанию жиров и углеводов царская пасха является энергетически насыщенным продуктом, который полезен в периоды повышенных физических и умственных нагрузок.

А есть ли вред?

Из-за большого количества сливочного масла и сахара царская пасха может быть очень калорийной. При чрезмерном употреблении такой продукт приводит к набору веса.

Из-за высокого содержания сахара такой десерт не подойдёт диабетикам.

Следует также помнить, что ингредиенты, такие как яйца и молочные продукты, могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей.