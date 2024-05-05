Диетолог рассказал, почему полезно хранить хлеб в холодильнике

О нетрадиционном способе хранения хлеба высказалась диетолог Елена Соломатина. Она считает, что держать продукт в холодильнике намного полезнее.

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Во-первых, он хранится дольше, во-вторых — вдвое снижается его гликемический индекс, объяснила эксперт.

«Хлеб содержит крахмал, и если его охладить, он становится резистентным. После его потребления в пищу у человека меньше повышается уровень глюкозы в крови, и жир не откладывается в лишние килограммы», — цитирует Соломатину издание RuNews24.

Кроме того, охлажденный батон дольше переваривает и эффективнее питает микробиоту кишечника.

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