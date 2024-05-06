Готовим нежный лимонный курд

Лимонный курд — прекрасное дополнение к блинчикам, сырникам, а также в качестве начинки для выпечки. В том числе его можно использовать как самостоятельный десерт. Предлагаем рецепт, который вам захочется повторить.

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Ингредиенты:

Лимонный сок — 60 г (1 лимон)

Желтки — 4 шт

Сливки 33% — 40 г

Сахар — 90 г

Сливочное масло — 100 г

Сливочный сыр, если вы будете использовать как самостоятельный десерт

Процесс приготовления:

Смешиваем желтки, сахар, сливки, сливочное масло и лимонный сок. Ставим на водяную баню и непрерывно помешиваем венчиком минут 10. Консистенция будет «жидкой сметаны». Для полного охлаждения и стабилизации охлаждайте курд в холодильнике минимум часа 4-5. Если используете как самостоятельный десерт, на творожный сыр сверху кладите курд. Сахар в сливочный сыр добавлять не нужно.

Получается идеальное сочетание.