$91.69-0.3698.56-0.08
Почта

Для блинчиков и сырников: готовим нежный лимонный курд

Лимонный курд — прекрасное дополнение к блинчикам, сырникам, а также в качестве начинки для выпечки. В том числе его можно использовать как самостоятельный десерт. Предлагаем рецепт, который вам захочется повторить.

Готовим нежный лимонный курд
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Лимонный сок — 60 г (1 лимон)
  • Желтки — 4 шт
  • Сливки 33% — 40 г
  • Сахар — 90 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сливочный сыр, если вы будете использовать как самостоятельный десерт

Процесс приготовления:

  1. Смешиваем желтки, сахар, сливки, сливочное масло и лимонный сок.
  2. Ставим на водяную баню и непрерывно помешиваем венчиком минут 10. Консистенция будет «жидкой сметаны».
  3. Для полного охлаждения и стабилизации охлаждайте курд в холодильнике минимум часа 4-5.
  4. Если используете как самостоятельный десерт, на творожный сыр сверху кладите курд. Сахар в сливочный сыр добавлять не нужно.

Получается идеальное сочетание.