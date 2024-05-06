Для блинчиков и сырников: готовим нежный лимонный курд
Лимонный курд — прекрасное дополнение к блинчикам, сырникам, а также в качестве начинки для выпечки. В том числе его можно использовать как самостоятельный десерт. Предлагаем рецепт, который вам захочется повторить.
Ингредиенты:
- Лимонный сок — 60 г (1 лимон)
- Желтки — 4 шт
- Сливки 33% — 40 г
- Сахар — 90 г
- Сливочное масло — 100 г
- Сливочный сыр, если вы будете использовать как самостоятельный десерт
Процесс приготовления:
- Смешиваем желтки, сахар, сливки, сливочное масло и лимонный сок.
- Ставим на водяную баню и непрерывно помешиваем венчиком минут 10. Консистенция будет «жидкой сметаны».
- Для полного охлаждения и стабилизации охлаждайте курд в холодильнике минимум часа 4-5.
- Если используете как самостоятельный десерт, на творожный сыр сверху кладите курд. Сахар в сливочный сыр добавлять не нужно.
Получается идеальное сочетание.